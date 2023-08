Gli occhiali AR come Google Glass o Microsoft HoloLens sono ancora molto costosi, ma sul mercato si stanno affacciando delle offerte più abbordabili per i consumatori interessati alla realtà aumentata.

La startup cinese Rokid ci sta provando offrendo occhiali AR a prezzi più abbordabili e ora l’azienda sta portando i suoi dispositivi indossabili a un nuovo livello con Rokid Station, un accessorio per Android TV.

Rokid Station è un box Android TV per la realtà aumentata

Rokid Station è un box Android TV che sembra un telecomando Amazon Fire Stick/Google TV/Roku ed è progettato per gli occhiali AR Rokid Max che sono dotati di schermi micro OLED in grado di proiettare immagini equivalenti a uno schermo da 215 pollici situato a tre metri di distanza dall’utente per offrire un’esperienza visiva coinvolgente senza la sensazione di trovarsi davanti a uno schermo.

La Rokid Station si collega agli occhiali AR con un cavo e offre il classico pad direzionale circolare che permette di navigare come con un tipico box Android TV.

Rokid Station è dotata di una batteria da 5.000 mAh che fornisce fino a cinque ore di uso continuo, tuttavia la memoria interna è di soli 32 GB, comunque sufficiente per lo streaming.

È inoltre presente una porta display micro HDMI che consente di connettere facilmente il box Android TV agli occhiali Rokid Max o ad altri occhiali AR compatibili e persino a un display esterno, in più è anche in grado di connettersi e ricaricare lo smartphone attraverso la porta USB-C.

Rokid Station richiede una connessione Internet e una volta connessa offre l’accesso a una varietà di app di streaming video disponibili su Google Play Store, come Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube.

Gli occhiali AR Rokid Max possono essere utilizzati anche senza la stazione Rokid, in quanto è possibile connetterli allo smartphone ed entrare nell’esperienza AR allo stesso modo tramite app.

Gli occhiali Rokid Max sono inoltre dotati di un ingresso HDMI e possono essere utilizzati anche con le console o qualsiasi dispositivo collegabile a una TV.

Il prezzo della Rokid Station è di 129 dollari, mentre gli occhiali AR Rokid Max costano 439 dollari, ma prenotandoli insieme il prezzo scende a 529 dollari. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

