In vista dell’imminente rilascio dell’aggiornamento One UI 6.0 Beta (la versione dell’interfaccia basata su Android 14), il team di Samsung ha avviato il roll out di un update per l’applicazione Samsung Members.

Ricordiamo che si tratta del client ufficiale per il forum della community dei membri del colosso coreano, in cui gli utenti possono comunicare tra loro e ottenere aiuto dal team di Samsung su determinati argomenti.

Le novità introdotte nell’app Samsung Members

La nuova versione dell’applicazione Samsung Members è la versione 4.6.00.37 ed è disponibile per il download dal Google Play Store.

L’aggiornamento in questione ha un “peso” di 45,25 MB e porta con sé alcune modifiche estetiche. Questo è il changelog ufficiale:

Samsung Members is renewed over all!

Enjoy new community features like the accept solution and the badge

Manage your device using the more powerful diagnostics feature

In particolare, tra le novità vi sono la possibilità di accettare una soluzione fornita alla richiesta di un utente da altri utenti e i badge, che saranno visualizzati sui profili personali e “premieranno” coloro che partercipano di più alle conversazioni.

Con l’aggiornamento migliora anche la sezione dedicata alla Diagnostica, con un aumento dei dettagli visibili in caso di problemi riscontrati su smartphone, tablet e smartwatch della serie Galaxy.

La sezione Diagnostica è ora suddivisa in due parti, una dedicata ai telefoni e una per i dispositivi connessi. Quella per i telefoni presenta le solite funzioni di diagnosi, insieme a quelle per la sicurezza delle app (segnala le applicazioni che usano troppa memoria o energia) e l’utilizzo della batteria.

In sostanza, il team di sviluppatori del colosso coreano si prepara a ricevere i feedback degli utenti che decideranno di accedere al programma beta di One UI 6.0.

Potete scaricare la nuova versione dell’app Samsung Members dal Samsung Galaxy Store seguendo questo link.

