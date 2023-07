C’è ancora qualche ora di tempo per approfittare delle offerte Summer Sale di Xiaomi, disponibili sul Mi Store o presso i punti vendita Xiaomi Store: tra le proposte possiamo trovare diversi modelli di smartphone Android dei vari brand (Xiaomi, Redmi e POCO), ma anche altri prodotti dell’ecosistema, con sconti su tablet, wearable, smart TV, elettrodomestici e così via. Vediamo quali sono le offerte ancora attive, che risultano valide fino al 31 luglio 2023.

Le offerte estive di Xiaomi ancora disponibili, tra smartphone, tablet e tanto altro

Le offerte a disposizione sullo shop ufficiale di Xiaomi comprendono la serie Redmi Note 12, tutta caratterizzata da un generoso display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz. A disposizione sconti anche su Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, POCO F5, POCO F5 Pro e tanti altri modelli, mentre prosegue l’iniziativa legata a Xiaomi 13 Ultra (12-512 GB), acquistabile a 1499,90 euro con tablet Redmi Pad 4-128 GB in regalo.

Per quanto riguarda gli smartphone Android in promozione possiamo citare, più nello specifico:

In aggiunta, se state cercando qualche altro prodotto dell’ecosistema Xiaomi, possiamo segnalarvi anche i seguenti sconti:

In sconto ci sono anche Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, per spostarsi durante il periodo di ferie, o Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, per mantenere pulita la casa mentre si è in vacanza. Queste erano solamente alcune delle offerte Summer Sale del Mi Store di Xiaomi. Per scoprire tutti gli sconti non dovete fare altro che seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte estive di Xiaomi

