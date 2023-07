A poche settimane dalla presentazione ufficiale, arrivano anche su Amazon i nuovi tablet DOOGEE. Si tratta di due dispositivi di fascia media e bassa, pensati per diverse tipologie di impiego, dagli studenti ai professionisti, completi e con una scheda tecnica davvero niente male.

Tablet DOOGEE in offerta

DOOGEE T10S è il tablet ideale per gli studenti e per i ragazzi, che stanno cercando un valido aiuto per le proprie ricerche, per consultare i social network e per rimanere connessi col mondo. Nonostante il prezzo particolarmente competitivo, T10S può contare su una buona scheda tecnica, a partire dallo schermo FullHD da 10,1 pollici, in uno chassis realizzato in lega metallica dallo spessore di appena 8,4 millimetri.

Dispone di un chipset con CPU octa core, fino a 11 GB di RAM (reale + virtuale), 128 GB di memoria interna che può essere espansa con microSD fino a 1 TB. Per le videochiamate e per le foto sono disponibili due fotocamere, una posteriore da 8 megapixel e una frontale da 5 megapixel e non mancano due accessori indispensabili per un utilizzo più evoluto: tastiera Bluetooth e stilo con 1024 livelli di pressione, per scrivere e disegnare in maniera velocissima.

Previous Next Fullscreen

Batteria da 6.600 mAh, connettività 4G, WiFi, sistema di posizionamento con 5 modalità, Bluetooth e un ambiente speciale per i più piccoli, per utilizzare il tablet in tutta sicurezza e restare al sicuro anche sul web.

DOOGEE T20S strizza maggiormente l’occhio alla produttività, senza dimenticare la parte di intrattenimento. Dispone di uno schermo da 10,4 pollici con risoluzione 2K e spessore di appena 7,9 millimetri, chipset con CPU octa core affiancata da 15 GB di RAM (8 GB reale + 7 GB virtuale), 128 GB di memoria esterna che può essere espansa ulteriormente con microSD fino a 1 TB e Android 13, per la miglior esperienza utente possibile.

La fotocamera principale ha una risoluzione di 13 megapixel e tra gli accessori troviamo una tastiera magnetica che funge anche da cover e una stilo con 1024 livelli di pressione. La batteria ha una capacità di 7.500 mAh per consentirvi di arrivare sempre a sera anche nelle giornate più intense e complicate. Ottima la connettività, con WiFi dual band, 4G, Bluetooth mentre per le videoconferenze è presente una fotocamera frontale da 5 megapixel.

Previous Next Fullscreen

Un tablet insomma ideale per la scuola così come per il lavoro, dal prezzo interessante anche in virtù della promo di lancio.

Prezzi e disponibilità

DOOGEE T10S e T20S sono in vendita su DoogeeMall e su AliExpress, ma è già possibile acquistare entrambi su Amazon, approfittando di un’ottima promozione di lancio. A seguire trovate i link e i prezzi dei due modelli, entrambi disponibili in tre diverse colorazioni.

Acquista DOOGEE T10S su Amazon a 129,99 euro invece di 149,99 euro usando il coupon da 20 euro nella pagina

Acquista DOOGEE T20S su Amazon a 159,99 euro invece di 219,99 euro utilizzando il coupon da 60 euro nella pagina

Informazione Pubblicitaria