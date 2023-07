State cercando un tablet che sappia darvi il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo? La vostra ricerca è finita, grazie a DOOGEE T10s e DOOGEE T20S, i due nuovi tablet del brand cinese appena annunciati e molto presto disponibili anche su Amazon. Con una scheda tecnica di buona qualità, un prezzo abbordabile e un display pensato per un’esperienza visiva di qualità, i nuovi tablet DOOGEE rappresentano una scelta davvero valida.

DOOGEE T10S

DOOGEE T10S è pensato per rispondere alle esigenze della maggior parte degli utenti, a partire dalla certificazione per la bassa emissione di luce blu, ma soprattutto con Android 13 già a bordo, così da avere già le funzioni più avanzate senza dover aspettare eventuali aggiornamenti.

Il nuovo tablet può contare su uno schermo FullHD (1920 x 1200 pixel) da 10,1 pollici, con colori vividi per una migliore fruizione dei contenuti multimediali. Sotto la scocca, disponibile in diverse colorazioni, trova posto un chipset con CPU octa core, affiancato da 6 GB di RAM (che possono arrivare a 11 GB con la memoria espansa) e 128 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di installare microSD fino a 1 TB.

Grazie al supporto allo standard Widevine L1, potete utilizzare DOOGEE T10S anche per guardare i contenuti in alta definizione proposti dai principali servizi di streaming. E per gli utilizzi più seriori trovate una fotocamera frontale da 5 megapixel, per le videochiamate di scuola o lavoro (sul retro è presente un sensore da 8 megapixel), una tastiera Bluetooth e una stilo con 1024 livelli di pressione, per trasformare il tablet in un vero e proprio ufficio viaggiante.

Può contare su una batteria da 6.600 mAh, così da avere un’autonomia di tutto rispetto, sulla connettività 4G/LTE e WiFi a doppia banda, sistema di posizionamento con supporto a 5 diversi standard per essere sempre connessi.

DOOGEE T20S

DOOGEE T20S è un modello pensato principalmente per il lavoro, mutuando comunque alcune soluzioni viste nel modello più piccolo. Abbiamo uno schermo 2K da 10,4 pollici con certificazione TÜV SÜD per le basse emissioni di luce blu. Sotto la scocca, spessa appena 7,9 millimetri, trovano posto speaker stereo Hi-Res, CPU octa core, 8 GB di RAM (con la possibilità di aggiungere altri 7 GB “virtuali”), 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, batteria da 7.500 mAh e Android 13.

Il comparto fotografico si compone di un sensore posteriore da 13 megapixel e di uno frontale, ideale per le videochiamate, da 5 megapixel. È presente il supporto a Widevine L1, per usufruire di contenuti multimediali in alta definizione e ritroviamo la tastiera, in questo caso collegata magneticamente, e la stilo con 1024 livelli di pressione. Ottima la connettività con dual 4G/LTE, WiFi dual band e proiezione dello schermo, utile per le presentazioni aziendali ma anche per condividere video e foto con gli amici.

Disponibilità

DOOGEE T10S e DOOGEE T20S sono insomma dei dispositivi pensati per offrire la miglior esperienza utente, con grandi schermi, ampie capacità di archiviazione e processori sufficientemente evoluti da assicurare prestazioni sempre soddisfacenti. Entrambi i tablet saranno in vendita a partire dal 26 luglio su AliExpress, DoogeeMall e Amazon. Nei prossimi giorni ne sapremo di più sui prezzi di vendita e sulle promozioni di lancio. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.

