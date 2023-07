La ricarica rapida è una tendenza in ampia crescita

Le vendite di smartphone capaci di ricarica veloce (superiore a 10 watt) hanno rappresentato quasi l’80% del mercato globale degli smartphone nel primo trimestre del 2023, rispetto al 74% nel primo trimestre del 2022 e al 29% nel primo trimestre del 2018, secondo il Global Quarterly Smartphone Fast Charging Report di Counterpoint Research. L’aumento dell’adozione di smartphone con ricarica rapida è attribuito alla crescente utilizzo degli smartphone e ai continui avanzamenti nell’hardware.

La tecnologia di ricarica rapida per smartphone ha quindi vissuto un notevole balzo in avanti nel primo trimestre del 2023, con un incremento del 6% rispetto al 2022. Il rapporto evidenzia che la potenza media di ricarica veloce si attesta a 34W. Inoltre, rivela una progressione costante della potenza media globale per la ricarica veloce degli smartphone, passata da 18W nel primo trimestre del 2018 a 30W nel primo trimestre del 2022 e ora stabilitasi a 34W nel primo trimestre del 2023. Questo notevole miglioramento nella velocità di ricarica è principalmente attribuibile alla crescente domanda dei consumatori di una durata della batteria più lunga, richiesta alimentata dall’ampia adozione delle reti 5G e dai progressi nelle tecnologie di fotocamera, display e processore che richiedono sforzi più elevati a livello energetico.

Uno sguardo più approfondito alla situazione competitiva evidenzia come i produttori cinesi di smartphone stiano guidando la corsa nella ricarica veloce, con una media di potenza di ricarica di oltre 50W. Questi brand stanno sfruttando la ricarica veloce come un elemento distintivo per attrarre nuovi clienti. Ad esempio, sia Realme che Xiaomi offrono dispositivi che vantano una potenza di ricarica superiore a 200W. Inoltre, sia Xiaomi che OPPO hanno recentemente presentato smartphone con una straordinaria capacità di ricarica veloce di 300W.

Al contrario, aziende come Apple e Samsung hanno adottato approcci diversi alla ricarica, dando priorità alla sicurezza della batteria e alle prestazioni generali piuttosto che alla velocità di ricarica. Ad esempio, l’aggiornamento iOS 13 di Apple ha introdotto una funzionalità di ricarica della batteria ottimizzata che rallenta il processo di invecchiamento della batteria riducendo il tempo in cui l’iPhone rimane completamente carico. La funzione Adaptive Battery di Google in Android impara anche le abitudini di ricarica quotidiane dell’utente per ridurre il consumo della batteria. Inoltre, è stato riferito che Samsung stia lavorando ad una nuova tecnologia ispirata alle batterie dei veicoli elettrici, che dovrebbe migliorare la durata della batteria della prossima serie Galaxy S24.

Il rapporto mette in luce anche i cambiamenti nei comportamenti degli utenti, indicando che circa la metà degli utenti di smartphone passa almeno cinque ore al giorno sui propri dispositivi, utilizzandoli per svariate attività, tra cui interazioni sociali, navigazione web, streaming di contenuti e giochi.

Fino a qualche anno fa, era comune che gli smartphone richiedessero ore per la ricarica. Ora, è diventato normale che la ricarica venga completata in un’ora o meno, con i caricatori più veloci che riescono a ricaricare completamente uno smartphone scarico in pochi minuti. Mentre l’industria degli smartphone mantiene il suo focus su questa tendenza, i consumatori possono aspettarsi soluzioni di ricarica sempre più rapide in futuro. Ciò apre anche le porte a ulteriori innovazioni nella tecnologia delle batterie e al loro impatto sull’esperienza complessiva dell’utente. Con l’avanzare dell’era digitale, l’importanza di una ricarica veloce ed efficiente continuerà sicuramente a crescere.