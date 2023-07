Torniamo ad occuparci di OnePlus Open, l’atteso primo smartphone pieghevole che il produttore cinese dovrebbe presentare ufficialmente il 29 agosto. Nelle scorse ore la presunta data di lancio è stata confermata dal popolare leaker Max Jambor, che su Twitter ha anche svelato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone.

Cosa possiamo aspettarci da OnePlus Open

A dire del leaker, OnePlus ha in programma di lanciare il suo primo smartphone pieghevole in due colorazioni (nera e verde) mentre c’è il massimo riserbo per quanto riguarda il prezzo di vendita (che, ad ogni modo, probabilmente sarà piuttosto alto). Dotato di un design che ricorda quello di OPPO Find N2, OnePlus Open dovrebbe poter vantare anche una lente periscopica con zoom ottico 3x.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, lo smartphone dovrebbe poter contare su un display interno pieghevole AMOLED da 7,8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz e su un display esterno AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Passando al processore, il produttore cinese avrebbe deciso di puntare sulla soluzione più potente tra quelle attualmente disponibili sul mercato, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con il supporto di tanta RAM (fino a 16 GB) e di 256 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto imaging dovrebbe includere una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo da 64 megapixel) e una doppia fotocamera frontale (con sensori da 20 megapixel e 32 megapixel). La batteria, infine, dovrebbe avere una capacità di 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) mentre dal punto di vista software lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia OxygenOS 13.1, basata su Android 13. In Cina OnePlus Open potrebbe essere lanciato con il nome di OPPO Find N3. Staremo a vedere.

