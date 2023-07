In attesa che la barra di navigazione in basso raggiunga più utenti, WhatsApp sta rilasciando altre modifiche minori per l’interfaccia dell’app. Nel dettaglio il team sta testando un’interfaccia migliorata per la sezione delle notifiche di sicurezza.

L’ultima versione beta 2.23.15.21 di WhatsApp per Android introduce un’intestazione ridisegnata che rafforza ulteriormente il concetto di sicurezza, inoltre l’elenco delle voci in questa sezione è stato riprogettato per offrire un’estetica più piacevole. Ecco come si presenta attualmente la nuova schermata a confronto con quella esistente.

Questo aggiornamento ha introdotto anche alcuni problemi, inclusi arresti anomali aprendo la tastiera delle emoji durante le conversazioni. Inoltre ci sono segnalazioni di utenti che non sono in grado di reagire ai messaggi con emoji dopo aver premuto il pulsante “+” nel relativo vassoio.

Altri utenti hanno riscontrato un arresto anomalo nella configurazione dei propri avatar, nell’accesso alla schermata della privacy e nell’aggiunta di testo sulle immagini utilizzando l’editor di disegno, tuttavia questi inconvenienti sembrano essere già stati risolti con il tempestivo aggiornamento 2.23.15.22 già rilasciato.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale di beta testing tramite Google Play Store seguendo questo link. In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp