WhatsApp ha smesso di funzionare all’improvviso? Non è un problema del vostro smartphone, potete stare tranquilli. Da qualche minuto infatti, oggi 19 luglio 2023, il famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante da computer, smartphone e altri dispositivi, essendo del tutto down.

WhatsApp non funziona

Problemi ai server per WhatsApp e WhatsApp Web, dunque, come spesso sta accadendo negli ultimi mesi. Quando si prova ad aprire l’applicazione per smartphone, infatti, viene fuori il messaggio “Controllo messaggi in corso“, a indicare che il servizio non riesce a sincronizzare, per cui a inviare e a scaricare, i messaggi. Al momento l’azienda non ha comunicato le motivazioni dietro al problema ma potrebbe farlo nelle prossime ore.

Quando tornerà a funzionare WhatsApp?

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo con le ultime novità, ma fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando problemi e da quanto tempo, nel caso, non riuscite più a inviare e scaricare i messaggi. Il down pare assai esteso e interessare tutti, per cui potrebbe non essere un problema di poco conto.

