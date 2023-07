Realme ha recentemente annunciato il nuovo tablet Pad 2, successore del Realme Pad. I preordini inizieranno il 26 luglio e si concluderanno il 31 luglio, mentre le vendite generali avranno inizio il 1° agosto, almeno in India, unico paese in cui è stato annunciato per il momento.

Il Realme Pad 2 è equipaggiato con il chipset MediaTek Helio G99 con tecnologia a 6 nm. Offre una scelta di memoria tra 6 GB e 8 GB di RAM LPDDR4X e uno spazio di archiviazione disponibile tra 128 GB o 256 GB, con la possibilità di espansione tramite microSD. Inoltre, per garantire ottime prestazioni durante l’uso, il dispositivo è alimentato da una generosa batteria da 8.360 mAh, supportata dalla tecnologia di ricarica SuperVOOC da 33 W.

Buona la qualità visiva del display, grazie all’IPS LCD da 11,5 pollici con risoluzione 2K e un refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il Realme Pad 2 non fa si mancare neanche un’ottima esperienza audio, grazie ai quattro altoparlanti e al supporto Dolby Atmos. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Realme Pad 2 è dotato di una fotocamera frontale da 8MP e una fotocamera posteriore anch’essa da 8MP. Dal punto di vista del design, è disponibile in due varianti di colore: “Inspiration Green” (verde) e “Inspiration Grey” (grigio).

Il prezzo del modello base parte da soli INR 19.999 (circa € 215), mentre la versione con maggiore RAM e memoria è disponibile a INR 22.999 (circa € 250).

Specifiche del Realme Pad 2