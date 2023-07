Il OnePlus Nord 3 è pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato: terminata la fase di prevendita, lo smartphone è ora acquistabile sullo store ufficiale di OnePlus, in attesa di arrivare nei listini anche di altri rivenditori. Le opzioni disponibili sono due: c’è la variante “base” da 8 GB di RAM e 128 GB di storage e la versione più completa con 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Vediamo tutti i dettagli in merito al nuovo smartphone di casa OnePlus.

Quanto costa il nuovo OnePlus Nord 3

Il OnePlus Nord 3 è ora disponibile all’acquisto sullo store ufficiale di OnePlus. Le opzioni sono due:

8 + 128 GB al prezzo di 449 euro

al prezzo di 12 + 256 GB al prezzo di 499 euro in caso di acquisto entro il 31 luglio oppure 549 euro

Gli utenti possono scegliere tra la versione Tempest Grey e la versione Misty Green. Da notare, inoltre, che gli utenti iscritti al programma Studenti possono beneficiare di uno sconto del 10% su entrambe le versioni, acquistando già al lancio lo smartphone a prezzo ridotto. In fase di acquisto sullo store è possibile scegliere un accessorio in omaggio tra Sandstone Bumper Case Black e le OnePlus Type-C Bullets Earphones Black. Per chi acquista OnePlus Nord 3, inoltre, c’è uno sconto del 30% su diversi prodotti OnePlus tra cui il OnePlus Pad.

Per sfruttare l’offerta lancio è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere lo store ufficiale di OnePlus. Lo smartphone è disponibile anche su Amazon.

>> Acquista qui il OnePlus Nord 3 <<

Ricordiamo che il OnePlus Nord 3 può contare su di un display Fluid AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione di 2772 x 120 pixel e refresh di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il potente SoC MediaTek Dimensity 9000. Tra le specifiche c’è spazio per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Da notare anche una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13 e riceverà 3 major update e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord 3: la serie fortunata continua