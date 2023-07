CUBOT, produttore leader nel mercato dei rugged phone, ha da poco annunciato il suo nuovo top di gamma, dotato delle tecnologie più recenti per essere una volta in più il compagno di viaggio ideale per appassionati di avventura e attività all’aria aperta.

Si chiama CUBOT KingKong Star e arriverà sui mercati globali a partire dal prossimo 7 agosto. In attesa di scoprire la promozione di lancio andiamo quindi a svelare la scheda tecnica e a scoprire una iniziativa che permetterà a cinque fortunati utenti di portarsi a casa il nuovo dispositivo senza spendere un solo euro.

CUBOT KingKong Star

Il nuovo rugged phone utilizza un chipset MediaTek Dimensity 700, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri e CPU octa core, ma soprattutto è il primo smartphone resistente del brand asiatico a poter contare sulla connettività 5G. In questo modo l’utente avrà sempre la potenza necessaria per giocare, per lavorare in multitasking con la miglior connettività presente sul mercato.

CUBOT KingKong Star dispone di un display FullHD+ (1080 x 2460 pixel) da 6,78 pollici, in grado di riprodurre i colori in maniera vivace. Quello frontale però non è il solo schermo presente sul dispositivo, visto che sulla cover posteriore, al centro del comparto fotografico, è presente un secondo schermo da 1,09 pollici, il cui contenuto può essere personalizzato. Potete visualizzare l’orologio, le notifiche e altre informazioni importanti, rendendolo decisamente utile in numerose situazioni.

CUBOT non ha trascurato nemmeno il comparto fotografico, che può contare su una tripla fotocamera, con sensore principale da 100 megapixel e sensore da 24 megapixel per la visione notturna, così da scattare foto anche in totale assenza di luce. Dimenticate i vecchi rugged phone dalle prestazioni scadenti e con la memoria sempre piena.

KingKong Star può contare su 12 GB di RAM, che possono diventare 24 GB con la memoria estesa, che sfrutta una parte della memoria interna. Quest’ultima ammonta a ben 256 GB e può essere ulteriormente espansa con microSD fino a 1 TB. Scontata ovviamente la presenza della certificazione IP68/IP69K, che garantisce un’elevata resistenza alle cadute, alla polvere e alle immersioni in acqua.

La presenza di Android 13 infine permette di avere le funzioni più recenti del robottino verse per la massima sicurezza e disponibilità di connessioni. Il nuovo smartphone sarà commercializzato su AliExpress a partire dal 7 agosto, ma nell’attesa potete provare a vincere una delle 5 unità in palio partecipando al giveaway.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale CUBOT, a breve avremo tutti i dettagli relativi al prezzo finale.

