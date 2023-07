Samsung è il primo produttore di smartphone al mondo da quasi un decennio, tuttavia la sua quota di mercato è andata diminuendo, principalmente a causa di Apple che tallona il colosso sudcoreano. Quest’anno la leadership di Samsung sembra a rischio poiché nel primo trimestre del 2023 la differenza tra le quote di mercato globali di Apple e Samsung era solo dell’1%. Secondo l’analisi di Counterpoint Research nel primo trimestre del 2023 Samsung è stato il marchio di smartphone numero uno al mondo con una quota di mercato globale del 22%.

Parte del merito va alla serie Samsung Galaxy S23 che ha ottenuto buone vendite a livello internazionale dopo il lancio a febbraio, consentendo all’azienda di mantenere la sua posizione di leader. Tuttavia Apple deteneva una quota di mercato del 21% nello stesso periodo, nonostante vendesse smartphone mediamente molto più costosi. Xiaomi è entrata nel podio seppur distante dai primi due con l’11%, mentre OPPO, Vivo e HONOR hanno conquistato rispettivamente il 10%, il 7% e il 5% del mercato globale degli smartphone.

Secondo il rapporto nel primo trimestre del 2023 sono stati venduti nel mondo oltre 280 milioni di smartphone, un calo del 7% rispetto al quarto trimestre del 2022 e del 14% rispetto al primo trimestre del 2022. Una dato non di poco conto è che le vendite di smartphone in Europa sono crollate del 41% e quello del Vecchio Continente è uno dei mercati migliori per Samsung.

Tra i primi cinque marchi di smartphone in termini di spedizioni, Apple ha registrato il calo più contenuto, ottenendo i numeri più alti di sempre per il primo trimestre dell’anno, mentre OnePlus è emerso come il marchio di smartphone tra i primi dieci in più rapida crescita. Nel secondo trimestre del 2023 Samsung potrebbe avere difficoltà a difendere la sua posizione di leader, poiché l’azienda non lancia nuovi smartphone in quel periodo.

