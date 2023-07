Il Samsung Shop non si fa di certo fermare da questo caldo estivo, e lancia alcuni interessanti coupon che consentono di risparmiare fino a 300 euro sull’acquisto di alcuni prodotti del marchio. A partire da oggi troviamo offerte su Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5: vediamo come approfittarne.

Il Galaxy Unpacked è vicino, e Samsung lancia ricchi coupon

Complice il Galaxy Unpacked ormai dietro l’angolo, durante il quale dovrebbero essere presentati non solo la nuova gamma di pieghevoli (Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5), ma anche le serie Galaxy Tab S9 e Galaxy Watch6, il Samsung Shop sconta i modelli attualmente in commercio grazie a generosi coupon: in promozione troviamo infatti Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, le serie Galaxy Tab S8, Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5.

Lo sconto maggiore si ottiene per Galaxy Z Fold4, visto che il coupon ESTATEFOLDABLE offre un ribasso di 300 euro, da sommare a quello del 5% già applicato automaticamente al carrello e valido ancora per poche ore (scade proprio oggi, il 17 luglio). Lo smartphone parte dunque da 1500,05 euro (anziché da 1879 euro), con consegna inclusa. Lo stesso codice può essere utilizzato per ottenere il 20% di sconto sull’acquisto di Galaxy Z Flip4, ossia lo smartphone a conchiglia.

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 in offerta (coupon ESTATEFOLDABLE)

Acquista Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta (coupon ESTATEFOLDABLE)

Se state cercando un tablet Android, allora fareste bene a volgere lo sguardo alla serie Galaxy Tab S8. Visto che il lancio della gamma Tab S9 è ormai imminente, potete approfittare del coupon ESTATETABS8 per ottenere un ribasso fino a 300 euro sugli attuali modelli. L’offerta riguarda sia i modelli Wi-Fi sia quelli con connettività 5G: anche qui c’è uno sconto del 5% valido direttamente nel carrello, per cui si parte da 569,06 euro. Se siete interessati vi lasciamo al link per procedere:

Acquista Samsung Galaxy Tab S8 series in offerta (coupon ESTATETABS8)

Volete acquistare un nuovo smartwatch? Sul Samsung Shop ci sono coupon anche per voi: con ESTATEWATCH4 ed ESTATEWATCH5 potete ottenere fino a 150 euro di sconto sull’acquisto di Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 e Watch5 series in offerta (con coupon)

I coupon qui sopra sono tutti validi fino alle 23:59 del 25 luglio 2023, salvo esaurimento scorte. Per scoprire tutte le proposte attualmente attive sul Samsung Shop potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte del Samsung Shop

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold4