È passato un anno dal lancio sul mercato di Laser Master 3, l’incisore laser di punta di Ortur. La nuova versione può contare su un modulo laser LU3-20A, che garantisce numerosi vantaggi rispetto al modulo utilizzato nel modello originale, con un sacco di nuove funzioni che non erano presenti in precedenza.

Ortur LM3 20W

La novità principale introdotta in questa versione rivisitata è il nuovo modulo laser LU3-20A, con il raggio che raggiunge una potenza in uscita di 20 watt, il doppio rispetto a quanto avveniva con il modulo utilizzato in passato. In questo modo è possibile operare su oltre 40 tipi di materiale, tagliando spessori che, nel caso delle lastre in acrilico, possono raggiungere i 30 millimetri.

Sono stati utilizzati 4 chip laser per realizzare il nuovo modulo, e a trarne grande beneficio è anche la precisione, tanto che è possibile realizzare un punto ultra fino del diametro di 0,08 x 0,08 millimetri. Ortur ha utilizzato il processo COS per il nuovo modulo laser, riducendo le dimensioni del packaging e la resistenza termica. Il risultato finale è un modulo che pesa 555 grammi, dato che gli permette di accelerare più rapidamente.

La scheda madre di undicesima generazione OLM-ESP-PRO-V2.4C utilizza la nuova serie di firmware intelligenti, che superano le limitazioni associate alla gestione del flusso G-code dei modelli precedenti, raggiungendo la velocità di incisione di ben 20.000 millimetri al minuto. Con il nuovo firmware inoltre si ottiene una accelerazione stabile che riduce i segni di bruciatura e permette di avere dei tagli più precisi.

Ortur Laser Master 3 LU3-20A dispone di una Web UI, basta collegarla alla propria rete WiFi per sfruttarla molto rapidamente senza dover installare driver o software di gestione sul proprio computer. Non sarà nemmeno necessario convertire la mappa statica di una immagine in G-code, velocizzando le operazioni di incisione.

Previous Next Fullscreen

Con il nuovo LU3-20A è possibile ottenere 256 toni di grigio, e su materiali come l’acciaio è possibile sfiorare le 400 tonalità di colore grazie alle reazioni chimiche tipiche di questo elemento. Un nuovo sistema di raffreddamento ad aria rimuove sporco e fumo, garantendo la precisione del disegno e proteggendo la lente del laser dalle scorie della lavorazione.

Ortur non ha sottovalutato alcun aspetto, nemmeno quelli relativi alla sicurezza, con diverse funzioni di protezione tra cui un pulsante manuale per interrompere immediatamente ogni operazione in caso di malfunzionamenti o comportamenti anomali. Al fine di prolungare la vita del modulo laser è stato adottato un case in alluminio che permette di smaltire più velocemente il calore, sfruttando il lavoro di una ventola che opera a 10.000 giri al minuto.

Il nuovo modulo laser è dotato di una finestra di controllo che blocca il 97% della luce laser blu, al fine di ridurre i rischi per gli utilizzatori. Ortur LU3-20A risulta inoltre compatibile con la maggiore parte degli incisori laser, diventando quindi molto eclettico anche per chi possiede già un incisore laser.

Potete acquistare Ortur Laser Master 3 LU3-20A a 1099.99 dollari utilizzando il coupon GET200. Se avete già un incisore laser, anche il modello LM3 originale, potete anche acquistare il solo modulo LU3-20A a 679,98 dollari. In regalo, acquistando l’incisore, anche il kit Universal Raiser OUC1.0 del valore dei 70 dollari.

Informazione Pubblicitaria