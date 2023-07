TIM Voce WiFi è il nome del servizio di questo popolare operatore telefonico che consente agli utenti di parlare con lo smartphone anche in assenza di copertura mobile, accedendo alla rete WiFi più vicina.

Si tratta, in sostanza, di un servizio Wi-Fi Calling, ossia una soluzione che permette di sfruttare la tecnologia VoWiFi (Voice over Wi-Fi) per effettuare telefonate anche in zone con scarsa copertura di rete, trasferendo il traffico telefonico su una rete wireless (domestica o pubblica) e utilizzando il protocollo VoIP.

TIM Voce WiFi supporta nuovi smartphone

TIM Voce WiFi è un servizio gratuito e l’unica condizione richiesta da TIM è l’utilizzo di uno smartphone compatibile.

L’elenco dei modelli supportati è in continuo aggiornamento e di recente sono stati aggiunti i seguenti smartphone:

HONOR 50 5G

HONOR 50 Lite

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Nova 9

Motorola Edge 30

Motorola Razr 40 Ultra

OPPO Reno 10 5G

Redmi 10

Redmi 12 C

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Samsung Galaxy A02S

Samsung Galaxy A14 (4G)

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Vivo 21S

Vivo Y01

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T 5G

Così come ricorda la stessa TIM, il servizio TIM Voce WiFi consente di effettuare e ricevere chiamate sul territorio nazionale utilizzando qualunque connessione alla rete WiFi (anche di un altro operatore) e per sfruttare il servizio è sufficiente collegarsi al più vicino WiFi disponibile.

TIM Voce WiFi verrà attivato automaticamente sulla rete Mobile di TIM e sui device abilitati e per utilizzare il servizio non è richiesto nulla di più rispetto a quanto già si fa per navigare in WiFi: non sono necessarie apposite applicazioni o offerte dedicate ma è consigliabile assicurarsi che nelle impostazioni sia abilitata l’opzione per le chiamate WiFi.

Quando uno smartphone viene abilitato, gli utenti ricevono un apposito SMS informativo con il quale vengono avvisati della nuova soluzione e della possibilità di sfruttarla.

