Ha preso il via l’edizione 2023 di Amazon Prime Day, che anche quest’anno andrà avanti per 48 ore, con sconti su decine di migliaia di prodotti validi fino alle 23:59 del 12 luglio. Per gli appassionati di smart home è un’occasione decisamente ghiotta, soprattutto per chi ha puntato la gamma di prodotti SwitchBot, brand diventato famoso per il suo Bot, il “dito” automatico in grado di premere gli interruttori.

Dopo aver portato in scena ottimi sconti per tutta la settimana, SwitchBot alza ulteriormente il tiro, attivando uno speciale coupon che aggiunge un ulteriore sconto a tutta la gamma. Ma quali sono i prodotti per la smart home di SwitchBot? E qual è la promozione che il produttore ha pensato per celebrare gli iscritti al programma Amazon Prime?

L’offerta di SwitchBot

Già dallo scorso 4 luglio SwitchBot ha attivato uno sconto del 25% su tutto il proprio catalogo, come vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech, ma solo oggi e domani, 11 e 12 luglio 2023, il brand attiva anche un ulteriore coupon che permette di aggiungere un ulteriore 5%, portando quindi un totale del 30%, sconto davvero interessante.

Va comunque detto che lo stesso codice sconto è attivo anche sullo store online di SwitchBot, nel caso in cui doveste preferirlo per i vostri acquisti. In promozione dunque va tutta la gamma di prodotti, dall’originale Bot ai più recenti Outdoor Meter o Lock, che rende intelligenti anche le vecchie serrature. Per ottenere lo sconto extra del 5%, che va a sommarsi al 25% già applicato su Amazon, vi basterà inserire il codice YCSWITCHBOT prima di completare il pagamento.

I prodotti più interessanti

La peculiarità dei prodotti SwitchBot è indubbiamente quella di poter rendere intelligenti anche prodotti già esistenti, come tende e serrature. Non è necessario ad esempio acquistare una nuova tenda per le finestre, sostituendo quella esistente. Con una soluzione come SwitchBot Curtain 2 potete aprire e chiudere le vostre tende con un semplice accessorio. SwitchBot Lock invece fa diventare intelligenti la maggior parte delle serrature, installando semplicemente un dispositivo senza nemmeno dover forare la porta. Senza ovviamente dimenticare SwitchBot Bot, il dispositivo da cui tutto è partito, quella specie di dito meccanico che può essere utilizzato per premere interruttori, e che nel corso degli anni ha stimolato la fantasia di tantissimi appassionati di smart home.

Vediamo allora i prodotti più interessanti e gli sconti applicati da SwitchBot per l’Amazon Prime Day 2023, ricordando che sullo store ufficiale del brand su Amazon trovate moltissimi altri prodotti.

SwitchBot Curtain 2

Avete delle tende a bastone in casa e volete renderle intelligenti? Chiuderle quando fa troppo caldo e aprirle la sera? O tenerle aperte nei mesi invernali così da far entrare più luce e un po’ di caldo? SwitchBot Curtain 2 è un dispositivo disponibile per tende a bastone o a binario, da installare su tende già esistenti. Dispone di un pannellino solare per ricaricarsi autonomamente.

E ovviamente potete integrarla con altri dispositivi dell’ecosistema SwitchBot o altri ecosistemi. È già compatibile con Matter quindi la potete controllare anche da applicazioni di terze parti come Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit. In occasione del Prime Day è in offerta su Amazon a 59,50 euro invece di 85 euro, usando il codice sconto YCSWITCHBOT.

SwitchBot Bot

SwitchBot Bot è stato il dispositivo che ha fatto conoscere il brand al mondo. Non si tratta solo di un piccolo gadget adorabile, ma anche di un prodotto decisamente funzionale. Potete infatti utilizzarlo per accendere le luci al posto vostro, senza dover sostituire gli interruttori già esistenti. Si fissa con il biadesivo e può essere controllato direttamente dallo smartphone via Bluetooth o in maniera più evoluta con un hub come SwitchBot Hub 2.

Potete utilizzarlo anche per aprire le tapparelle, per accendere il microonde o per farvi trovare un caffè caldo al mattino appena alzati. Durante il Prime Day lo trovate su Amazon a 19,49 euro invece di 29,99 euro con il codice sconto 35BOTSBYC.

SwitchBot Outdoor Meter

Se volete tenere sotto controlla le temperatura in casa o all’esterno, magari nella camera dei bambini, nella sera dei fiori, in cantina, SwitchBot Outdoor Meter è la soluzione ideale. Si tratta di un dispositivo particolarmente compatto che può essere posizionato ovunque, anche appeso grazie al laccetto fornito in dotazione.

Può memorizzare i dati raccolti per oltre due mesi e si collega allo smartphone via Bluetooth. Potete anche collegarlo a SwitchBot Hub 2, per visualizzare la temperatura misurata e realizzare delle automazioni in base alle diverse temperature. È pensato per essere utilizzato indifferentemente in casa come all’aperto. Fino al 12 luglio lo trovate in offerta su Amazon a 13,99 euro invece di 19,99 euro con il codice sconto YCSWITCHBOT. È disponibile anche nel kit da tre sensori con Hub Mini a 45,49 euro invece di 69,99 euro con il codice sconto 35OUTDOOR.

SwitchBot Lock

Volete rendere intelligente la serratura di casa, o quella dell’ufficio, aprendola e chiudendola da smartphone con gli assistenti vocali o con il tastierino numerico? SwitchBot Lock è la soluzione ideale, che non richiede alcun foro visto che può essere fissata con il nastro 3M fornito in dotazione.

La serratura è compatibile con numerosi modelli in commercio, è facilissima da installare e non richiede l’intervento di personale specializzato. Per renderla completamente intelligente potete acquistare il kit che include la serratura, il tastierino numerico con lettore di impronte digitali e l’hub per la gestione remota.

In occasione del Prime Day potete acquistare SwitchBot Lock a 90,99 euro invece di 129,99 euro con il codice sconto YCSWITCHBOT. Potete invece portarvi a casa il kit completo a 137,99 euro invece di 229,99 euro utilizzando il codice 40LOCKSBYC.

