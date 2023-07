Come ogni cosa, anche l’evoluzione del software ha il rovescio della medaglia. Ne è una testimonianza la suite Office di Microsoft, il cui prezzo è salito di pari passo con le funzionalità, superando ormai i 400 euro sullo store ufficiale, ben oltre le disponibilità di una buona fetta di utenti. Qualcuno si rivolge a siti di dubbia liceità, col rischio di vedere i propri dati personali in mano a malintenzionati senza particolari scrupoli.

Eppure in Rete c’è un posto sicuro ed economico a cui rivolgersi per i propri acquisti software, e quel posto di chiama Godeal24. Con le offerte estive poi è ancora più divertente, visto che potrete far crollare i prezzi fino al 94%, rendendo accessibili anche le soluzioni più costose. Per Office 2021, ad esempio, pagherete poco più di 25 euro, ma con l’offerta migliore il prezzo può dimezzare ulteriormente.

I prodotti di Godeal24 sono originali? E perché costano così poco? Godeal24 rivende licenze “usate”, che vengono dismesse da grosse compagnie alle quali non servono più, e per questo sono proposte a prezzi così vantaggiosi. Si tratta quindi di prodotti assolutamente originali, con aggiornamenti a vita e un servizio di assistenza tecnica 24/7 che potrete consultare in qualsiasi momento.

Sono supportati tutti i principali metodi di pagamento, incluso PayPal, quindi la sicurezza è ancora maggiore, nel caso qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. Lo testimonia anche il punteggio si TrustPilot, dove il 98% degli acquirenti si è dichiarato completamente soddisfatto del servizio ricevuto.

La Summer Sale di Godeal24

Ottime promozioni quindi su Microsoft Office, ma anche Windows 10 e Windows 11, i più diffusi sistemi operativi Microsoft, ma anche numerosi altri prodotti per la manutenzione e la sicurezza dei vostri computer, inclusi quelli con macOS. Utilizzando il codice sconto SGO62, ad esempio, otterrete un ulteriore sconto del 62% sui prezzi indicati, arrivando ai prezzi indicati di seguito:

Con il codice SGO50 invece avrete uno sconto del 50% su numerose licenze di Windows, incluse alcune meno comuni:

Ottime opportunità anche per chi cerca altri software, per tenere in ordine dischi e computer, per scaricare grandi quantità di dati dalla Rete o per gestire, ad esempio, i file PDF:

Altri strumenti>>>

Tutto questo e molto altro lo trovate nella Godeal24 Summer Sale, con migliaia di prodotti in vendita a prezzi super scontati.

