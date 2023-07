La Z Series di CIGA, vincitrice di un German Design Award nel 2020, è uno dei tanti prodotti in sconto in occasione dell’Amazon Prime Day 2023, iniziato da poche ore e destinato a concludersi alle 23:59 del 12 luglio. Il brand è tra quelli maggiormente in crescita negli ultimi anni, dove si è aggiudicato ben 17 premi internazionali per il design dei propri orologi, che in molti casi hanno battuto i prodotti dell’orologeria svizzera.

Per ottenere simili risultati CIGA ha unito 8 tra i migliori designer provenienti da tutto il mondo, per sfruttare le loro competenze e creare dei modelli automatici destinati a diventare dei classici. La Serie Z offre un design davvero molto particolare che farà indubbiamente la gioia degli appassionati di modelli meccanici, pronti a metterselo al polso grazie anche a un’offerta irripetibile.

CIGA Serie Z

Il primo tratto caratteristico di CIGA Serie Z è il design “a cuore aperto”, che permette di ammirare le sofisticate soluzioni meccaniche adottate per questo orologio. È sicuramente garantito un “effetto wow”, che strapperà più di uno sguardo ammirato ai vostri amici, in particolare quelli che amano design alternativi e fuori dal comune.

CIGA ha utilizzato 25 rubini e ben 176 elementi di altissima precisione per creare questo gioiello di tecnologia, che può contare su una autonomia di ben 40 ore anche quando non viene indossato, Quando invece lo tenete al polso si ricarica da solo, grazie al meccanismo automatico che sfrutta il movimento del polso per produrre l’energia cinetica necessaria al funzionamento del meccanismo.

La qualità del prodotto si evince anche dai materiali, con una cassa in acciaio inox 316L di grado marino, resistente quindi alla corrosione, e un vetro zaffiro antigraffio, per mantenere inalterata la qualità nel tempo. Sulla la cassa è stata lucidata in maniera accurata, con una finitura spazzolata davvero molto gradevole.

CIGA Serie Z è resistente all’acqua, anche se il produttore sottolinea come resista solo a schizzi e pioggia e non sia adatto per l’uso sotto la doccia, per il nuoto o per le immersioni. L’orologio è disponibile con la cassa color acciaio e cinturino in tre colorazioni (rosso, nero e blu) e nella versione DLC con cassa e cinturino neri. Nella confezione di quest’ultimo è presente anche un cinturino in pelle nera.

Potete acquistare CIGA Serie Z su Amazon a soli 195,60 euro invece di 294 euro grazie alla promozione per l’Amazon Prime Day.

