All’inizio di questo mese è emerso che Samsung ha in programma di lanciare una versione rinnovata di Samsung Galaxy S21 FE e qualche giorno fa sono trapelate alcune immagini del materiale informativo relativo a questo smartphone, preannunciando che ormai Samsung Galaxy S21 FE “2023” era dietro l’angolo.

Una nuova indiscrezione fresca di giornata riporta che questo smartphone è già in vendita in alcuni negozi fisici.

Samsung Galaxy S21 FE 2023 potrebbe diventare ufficiale domani

Secondo quanto riportato da The Tech Outlook, Samsung Galaxy S21 FE con il nuovo processore Snapdragon 888 è già sugli scaffali di alcuni negozi offline e debutterà ufficialmente domani.

The Tech Outlook afferma di aver contattato un rivenditore in India che ha ulteriormente confermato che il nuovo smartphone Samsung è effettivamente in vendita nei negozi del paese al prezzo di 49,999 rupie (circa 550 euro) senza promozioni di lancio.

Stando a quanto riportato Samsung Galaxy S21 FE “2023” è disponibile nelle quattro varianti di colore oliva, grafite, lavanda e un nuovo colore blu navy.

Secondo le ultime indiscrezioni il SoC Qualcomm Snapdragon 888 è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e il dispositivo sfoggia un display AMOLED 2x FHD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il nuovo smartphone Android offrirebbe una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 12 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP, mentre frontalmente sarebbe presente una fotocamera selfie da 32 MP.

Infine, il nuovo Samsung Galaxy S21 FE sarebbe alimentato da una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida cablata da 25 W e la ricarica rapida wireless da 15 W.

