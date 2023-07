Pochi giorni dopo il lancio europeo, il nuovo tablet HONOR Pad X9, che si posiziona nella fascia media del mercato, fa il suo debutto anche in Italia. In coincidenza con questo lancio, HONOR ha inaugurato una serie di sconti estivi sotto l’insegna del nome commerciale HONOR Summer Sales. Esaminiamo insieme le caratteristiche peculiari del nuovo tablet di fascia media di HONOR e le offerte più allettanti proposte in questa promozione estiva.

HONOR Pad X9 arriva ufficialmente in Italia

HONOR Pad X9 si presenta con un corpo realizzato interamente in metallo, con dimensioni da 267,3 mm x 167,4 mm x 6,9 mm, un peso di circa 495 grammi, uno spessore di soli 6,9 mm che garantiscono la massima portabilità in viaggio; il dispositivo vanta un ampio display LCD IPS con diagonale da 11,5 pollici, risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il tutto con un rapporto screen-to-body pari all’86%.

Il tablet HONOR Pad X9 può contare su due tecnologie avanzate che mirano a garantire una fruizione ottimale e rispettosa della salute degli occhi degli utenti. Stiamo parlando del Dynamic Dimming, che offre un’esperienza visiva più sicura agli utenti e del Circadian Night Display di HONOR, che permette al display di adattarsi automaticamente alle condizioni di luce, proponendo colori più caldi per limitare l’emissione di luce blu, favorendo così la qualità del sonno degli utenti.

Per quanto riguarda il motore del tablet, l’azienda ha deciso di fare una mossa inaspettata rispetto al passato, scegliendo Qualcomm invece di MediaTek. L’HONOR Pad X9 è infatti alimentato da un processore Snapdragon 685, un chipset realizzato con una tecnologia a 6 nm, che raggiunge una frequenza di clock massima di 2,8 GHz e dispone di una GPU Adreno 610. Nei mercato italiano è disponibile in una sola variante – a differenza delle tre opzioni disponibili sul mercato cinese – con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno.

Grazie a HONOR OS Turbo X e GPU Turbo X, l’hardware e il software di HONOR Pad X9 lavorano in perfetta sinergia, garantendo una fluidità ottimale, una maggiore durata della batteria e un consumo energetico efficiente.

La società ha apportato diversi miglioramenti rispetto alla generazione precedente, non solo per il processore. HONOR Pad X9 è dotato infatti di una batteria più capiente da 7.250 mAh, che permette fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica. In termini di fotografia, invece, il dispositivo dispone di due sensori da 5 MP, uno anteriore e uno posteriore. L’HONOR Pad X9 è ottimizzato per i contenuti multimediali, grazie non solo al suo ampio display, ma anche a un sistema surround composto da sei altoparlanti. Per quanto riguarda la connettività , il tablet supporta il WiFi Dual Band e il Bluetooth 5.1.

Lato software, il dispositivo è dotato dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria MagicOS 7.1 basata su Android 13. Tra le funzioni esclusive più significative menzioniamo HONOR Connect, che permette agli utenti di utilizzare più dispositivi HONOR in proprio possesso contemporaneamente, e le funzioni integrate della MagicOS, come APP Multiplier, che consentono una maggiore possibilità di multitasking.

Per maggiori informazioni su tutte le specifiche tecniche del tablet, potete fare riferimento alla scheda tecnica che trovate a questo indirizzo. Desideriamo ricordarvi che la sezione relativa alle schede tecniche del nostro sito vi offre la possibilità di confrontare diversi dispositivi, aiutandovi a prendere una decisione informata sull’acquisto del prodotto più adatto alle vostre esigenze. Vi consigliamo quindi di sfruttare questa risorsa per fare un confronto dettagliato tra i vari dispositivi e trovare il dispositivo perfetto per voi.

Disponibilità e prezzi di HONOR Pad X9

Il tablet è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale HiHonor al prezzo consigliato di 249,90 euro nella sola variante 4 + 128 GB in colorazione Space Gray. Nonostante sia già acquistabile sullo store ufficiale, HONOR Pad X9 sarà disponibile a partire dal 21 luglio in esclusiva presso i negozi online e offline di Unieuro. Per procedere con l’acquisto potete recarvi sulla pagina del prodotto, che potete raggiungere in tutta comodità cliccando sul link sottostante.

HONOR dà il via agli sconti estivi con HONOR Summer Sales

Come anticipato in apertura, in occasione del lancio italiano dell’HONOR Pad X9, l’azienda ha inaugurato gli HONOR Summer Sales, un periodo promozionale che ha validità fino al 31 luglio ricco di sconti su una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone e tablet, appartenenti a diverse categorie e fasce di prezzo. Si tratta di offerte imperdibili che vi consentiranno di trovare sicuramente il dispositivo perfetto per voi. Vediamo una selezione delle migliori offerte disponibili sullo store ufficiale del produttore:

Ricordiamo che le offerte menzionate hanno validità fino al 31 luglio, quindi il nostro consiglio è quello di affrettarsi per non perdere l’opportunità di portarsi a casa uno dei prodotti in promozione a prezzi fortemente ribassati.

