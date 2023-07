Samsung dà il via alle offerte estive sul suo store ufficiale con il Samsung Summer Festival. Se state pensando di aggiungere un dispositivo Samsung alla vostra collezione di prodotti tecnologici, o di fare il vostro primo ingresso nel mondo Samsung, questa promozione è perfetta per voi. Non si tratta delle solite offerte a tempo limitato, ma di promozioni a lunga durata che vi permettono di ottenere sconti significativi e pacchetti vantaggiosi su una vasta gamma di smartphone, tablet e smartwatch del produttore. Andiamo a scoprire insieme le promozioni più interessanti del Samsung Summer Festival.

Il Samsung Summer Festival sconta tanti prodotti interessanti

Prima di addentrarci nella scoperta delle offerte vere e proprie del Samsung Summer Festival, partiamo col dire che il produttore ha pensato di rilanciare la possibilità di comporre il proprio bundle: si tratta di un’offerta valida fino al 7 agosto che permette di ricevere sconti significativi nel caso in cui si acquistino più prodotti in un unico ordine.

In particolare, acquistando 2 prodotti si riceve uno sconto del 15% su tutto il carrello, mentre aggiungendo un terzo articolo è possibile arrivare al 20% di sconto per tutti i prodotti inseriti nel carrello. Questa promozione è valida su tutti i prodotti disponibili sullo store, tra i quali è possibile trovare smartphone, smartwatch e cuffie, tablet e pc, TV, audio, frigoriferi, lavatrici e asciugatrici, aspirapolvere, purificatori d’aria e monitor per PC per tutte le tasche e tutti i gusti.

Componi il tuo bundle per ricevere uno sconto del 20% sul Samsung Shop

Esaurito il discorso bundle, possiamo ora passare alle offerte vere e proprie pensate per questo periodo promozionale denominato Samsung Summer Festival, che ha validità fino al 21 agosto 2023. Come già accennato in precedenza, la caratteristica distintiva di queste offerte rispetto alle precedenti è la loro lunga durata; ciò offre ai potenziali clienti l’opportunità di valutare attentamente i loro acquisti prima di prendere una decisione.

Samsung Galaxy Z Fold4 è acquistabile con uno sconto di 400 euro

Una delle offerte più interessanti riguarda lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4, che ora è acquistabile con uno sconto di 400 euro utilizzando il codice sconto GALAXYHERO. A tal proposito ricordiamo che questo coupon è valido solo per la versione 12+512 GB. Grazie a questo codice sconto, quindi, è possibile portarsi a casa il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4 a 1599,00 euro invece di 1999,00 euro. Se interessati all’acquisto, potete procedere tramite il link sottostante.

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 con uno sconto di 400 euro sul Samsung Shop (codice sconto: GALAXYHERO)

Sconto automatico del 5% direttamente a carrello

Un’altra offerta molto interessante riguarda la possibilità di ricevere fino al 10 luglio uno sconto automatico del 5% direttamente in fase di acquisto per tutta una serie di categorie di prodotti che includono smartphone, smartwatch, tablet, PC, TV e Audio e, infine, anche i monitor per PC.

L’aspetto più interessante è che lo sconto del 5% è cumulabile con le altre iniziative promozionali; potete quindi accorpare più promozioni in una sola, abbassando sensibilmente il prezzo del prodotto che intendete acquistare. Maggiori informazioni le trovate sulla pagina dedicata, che potete raggiungere tramite il link sottostante.

Ottieni uno sconto del 5% su tanti prodotti Samsung (cumulabile con altre promozioni)

Sconto del 10% su monitor da gaming e frigorifero Samsung

Per finire, segnaliamo due due imperdibili offerte che completano il pacchetto del Samsung Summer Festival e coinvolgono non solo gli smartphone e i tablet Android, ma anche altre dispositivi da gaming e smart home.

La prima riguarda un monitor da gaming di alta qualità, mentre la seconda è dedicata a un frigorifero combinato. Inserendo il coupon SUMMER, entrambi gli articoli sono disponibili sullo store ufficiale del produttore con uno sconto del 10% e permettono di arricchire la propria esperienza di gioco o aggiornare il proprio elettrodomestico a un prezzo scontato.

Anche in questo caso, oltre allo sconto del 10% va ad aggiungersi lo sconto automatico del 5% di cui sopra, arrivando quindi a un risparmio totale del 15%. Segnaliamo anche che acquistando il frigorifero è possibile ricevere in regalo un microonde BESPOKE Design partecipando alla promozione su Samsung Members.

