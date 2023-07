Dall’India arriva la notizia del lancio da parte di Realme di due nuovi smartphone di fascia media: stiamo parlando di Realme Narzo 60 e Narzo 60 Pro.

Caratteristiche e design di Realme Narzo 60

Iniziando dal modello base, si tratta di un device che si caratterizza per un display da 6,43 pollici, un processore Mediatek Dimensity 6020, una doppia fotocamera posteriore e una speciale finitura in pelle per la scocca posteriore (nella variante Mars Orange).

Questa è la scheda tecnica di Realme Narzo 60:

display Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 180 Hz, instant touch sampling rate a 1.000 Hz, luminosità fino a 1.000 nit e protezione Corning Gorilla Glass 5

processore MediaTek Dimensity 6020 con GPU Mali-G57 MC2

8 GB di RAM LPDDR4x

128 GB / 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2), con possibilità di espansione via microSD

doppia fotocamera posteriore, con sensore primario da 64 megapixel (f/1.79) e sensore da 2 megapixel per la profondità (f/2.4)

fotocamera frontale da 16 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali nel display

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

ingresso jack audio da 3,5 mm

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

Android 13 con interfaccia realme UI 4.0

dimensioni: 159,8 × 72,9 × 7,98 mm (Orange) / 7,93 mm (Black)

peso: 183 grammi (Orange) / 182 grammi (Black)

Il modello Pro e le sue caratteristiche

Chi deciderà di acquistare la variante Pro potrà contare su uno schermo più grande, un processore più potente e un comparto fotografico migliore.

Questa è la scheda tecnica di Realme Narzo 60 Pro:

display AMOLED curvato da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 360 Hz, instant touch sampling rate a 1.260 Hz, luminosità fino a 950 nit e PWM dimming a 2.160 MHz

processore MediaTek Dimensity 7050 con GPU Mali-G68 MC4

8 GB / 12 GB di RAM LPDDR4x

128 GB / 256 GB / 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

doppia fotocamera posteriore, con sensore primario da 100 megapixel (f/1.75) e sensore da 2 megapixel per i ritratti (f/2.4)

fotocamera frontale da 16 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali nel display

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Dual-frequency GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

USB Type-C audio, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Dual SIM (nano + nano)

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W)

Android 13 con interfaccia realme UI 4.0

dimensioni: 161,6 × 73,9 × 8,2 mm (Cosmic Black) / 8,7 mm (Mars Orange)

peso: 191 grammi (Orange) / 185 grammi (Black)

Prezzi e disponibilità

In India Realme Narzo 60 è disponibile a 17.999 rupie (8/128GB) e a 19.999 rupie (8/256GB), pari rispettivamente al cambio a circa 200 euro e 220 euro.

Il modello Pro parte da 23.999 rupie (8/128GB) e arriva fino a 29.999 rupie (12GB/1TB), pari rispettivamente al cambio a circa 270 euro e 330 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali su un’eventuale commercializzazione anche in altri Paesi.