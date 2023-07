Manca ancora qualche giorno all’inizio dell’Amazon Prime Day 2023, che quest’anno è in programma l’11 e 12 luglio, e i produttori scaldano i motori con alcune offerte interessanti. È il caso di Ecovacs che, in attesa di svelare le offerte riservate ai suoi pezzi più pregiati, propone sconti molto interessanti su alcuni prodotti meno evoluti ma che, al giusto prezzo, diventano delle ottime occasioni.

Fino al 10 luglio, vigilia del Prime Day, troverete quindi in offerta su Amazon i due robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1e OMNI (qui trovate la nostra recensione) ed ECOVACS DEEBOT X1 TURBO (qui potete vedere la nostra recensione), modelli di fascia alta venduti a prezzi da fascia media.

ECOVACS DEEBOT X1E OMNI

DEEBOT X1e OMNI riprende di fatto buona parte delle funzioni del fratello più grande, offrendo quindi il lavaggio del pavimento con doppio mocio rotante. La base di ricarica si occupa di raccogliere lo sporco dal cassetto interno del robot, di lavare i due moci e di raccogliere l’acqua sporca. Manca solo la capacità di riempire il serbatoio del robottino, operazione che andrà pertanto eseguita manualmente.

La tecnologia AIVI 3.0 consente a X1e OMNI di riconoscere ostacoli imprevisti, come ciabatte, giornali, giocattoli, evitarli e proseguire con la pulizia senza alcun intoppo. La telecamera, utilizzata a questo scopo, può essere utilizzata anche per trasformare il robottino in un vero e proprio guardiano di casa, con percorsi da seguire e foto da scattare.

La batteria da 5.200 mAh permette di superare le 4 ore di autonomia, sufficienti anche per abitazioni molto grandi o disposte su più livelli. DEEBOT X1E OMNI è infatti in grado di creare mappe multipiano per pulire fino in fondo tutta la vostra casa.

In occasione dell’Amazon Prime Day 2023 potete portarvi a casa ECOVACS DEEBOT X1e OMNI a soli 799 euro invece di 1.099 euro, solo fino al 10 luglio.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO

Molto interessante, e leggermente più conveniente, è anche DEEBOT X1 Turbo, che ha una dotazione di serie di tutto rispetto. La base di ricarica 3in1 permette di aspirare lo sporco in un sacchetto da cambiare ogni 2-3 mesi, lava i panni rotanti e riempie il serbatoio del robottino, rendendolo di fatto autonomo. All’utente solo il compito di vuotare il contenitore dell’acqua sporca e di riempire quello dell’acqua pulita, ideale quindi per i più pigri o per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie.

È dotato di navigazione SLAM per mappare la casa rapidamente, fino a 4 diversi piani, anche in 3D per avere una ricostruzione realistica della propria casa. La potenza di aspirazione raggiunge i 5.000 Pa, sufficienti a raccogliere senza alcun problema qualsiasi tipo di sporco. La batteria, coi suoi 5.200 mAh, permette di lavorare fino a 4 ore, per pulire anche abitazioni di grandi dimensioni.

La telecamera frontale, utilizzata per riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti, può essere utilizzata anche per trasformare il robottino in un guardiano, facendolo muovere per la casa, anche al buio, per scattare foto o comunicare a due vie con chi è in casa.

In attesa del Prime Day potete approfittare dell’ottimo sconto che vi consente di portarvi a casa ECOVBACS DEEBOT X1 Turbo a 699 euro invece di 999 euro.

Vi ricordiamo che Amazon Prime Day è attivo fino alle 23:59 del 12 luglio e che visitando questa pagina troverete tutte le offerte divise per categoria. Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech per scoprire tutte le offerte in tempo reale e non perdervi nemmeno un’occasione.

