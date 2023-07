Senza dubbio Google Arts & Culture non rientra tra i prodotti più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View ma rappresenta comunque un servizio molto interessante, soprattutto per chi è appassionato di cultura.

Si tratta, infatti, di una soluzione studiata per offrire agli utenti un modo per conoscere l’arte classica e poter dare uno sguardo alla cultura e alle persone che hanno definito civiltà ed epoche.

L’ultima novità in ordine di tempo studiata dal team di Google Arts & Culture è un microsito dedicato a Leonardo da Vinci, una piattaforma che permette agli utenti di effettuare una visita guidata agli appunti e alle opere più importanti di questo leggendario personaggio che ha vissuto a cavallo tra il 1400 e il 1500.

Google Arts & Culture ci presenta Leonardo da Vinci

Realizzata da Google in collaborazione con 28 istituzioni, la piattaforma fa subito capire ai visitatori cosa offre: Svelare Leonardo – Alla scoperta dei capolavori e delle invenzioni del genio del Rinascimento.

La piattaforma realizzata dal colosso di Mountain View permette agli utenti di tuffarsi nel mondo di Leonardo da Vinci, passando in rassegna i suoi più celebri capolavori, dai dipinti ai progetti di ingegneria, dalle invenzioni ai codici.

Il team di Google ha raccolto scritture e schizzi da circa 1.300 pagine di appunti di Leonardo da Vinci dal 1478, quando aveva 26 anni, al 1519, quando morì all’età di 67 anni, realizzando una galleria che racchiude buona parte dell’enorme mole di lavoro di questo genio rinascimentale.

Chi deciderà di visitare la piattaforma avrà la possibilità di godere di una galleria immersiva con le opere di Leonardo da Vinci, “sfogliare” uno dei suoi sette codici (Arundel, Atlantico, Leicester, Trivulziano, Windows, Madrid e sul Volo degli uccelli), vedere le sue invenzioni più celebri prendere vita grazie ad apposite ricostruzioni in 3D, scoprire alcune curiosità sulla vita dell’artista, esplorare i suoi capolavori sin nei minimi dettagli, saperne di più sulle sue tante passioni e cimentarsi con alcuni simpatici giochini.

In sostanza, la nuova piattaforma di Google Arts & Culture rappresenta uno strumento che sarà senza dubbio apprezzato non solo da chi già conosce bene e ama Leonardo da Vinci e le sue opere ma anche da chi per la prima volta si avvicina a questo leggendario personaggio.

Se desiderate visitare il nuovo microsito di Google Arts & Culture non dovete fare altro che seguire questo link.

L’applicazione Google Arts & Culture per Android può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: