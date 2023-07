Samsung sta implementando un nuovo aggiornamento della sua applicazione Android per gestire la posta elettronica. Il registro delle modifiche dell’app Samsung Email menziona alcune modifiche e miglioramenti dell’esperienza utente.

Samsung Email è stata appena aggiornata alla versione 6.1.80.16 e per quanto riguarda le novità di quest’ultima versione, il registro delle modifiche è alquanto vago, tuttavia riporta alcune modifiche, alcune delle quali sembrano perlopiù dietro le quinte.

Il change log menziona che l’update stabilizza e integra l’UX a livello globale, migliora le funzionalità con gli SDK aggiornati e rimuove i permessi non richiesti.

Il primo punto non è chiaro, ma potrebbe voler dire semplicemente che è stata migliorata la stabilità generale dell’app, mentre le modifiche non specificate relative agli SDK (Software Development Kit) potrebbero non riguardare direttamente l’utente finale, ma più che altro gli sviluppatori.

Come aggiornare l’app Samsung Email

Per verificare se la versione 6.1.80.16 dell’app Samsung Email è disponibile per il vostro dispositivo Galaxy basta aprire l’app Samsung Galaxy Store sullo smartphone, toccare la voce “Menu” e successivamente “Aggiornamenti”. In alternativa è possibile verificare la presenza di nuovi aggiornamenti dell’app tramite Google Play Store.

