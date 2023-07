Con l’arrivo dell’estate, diverse aziende stanno offrendo sconti molto vantaggiosi sui propri prodotti. Tra queste si aggiunge anche OPPO, che ha appena lanciato la Summer Promo, un periodo promozionale che terminerà il 10 luglio 2023. Durante questa promozione, il produttore ha deciso di proporre diversi prodotti a prezzi estremamente interessanti, offrendo ai consumatori l’opportunità di portarsi a casa articoli di qualità a prezzi convenienti. Andiamo a vedere le migliori offerte da non lasciarsi scappare.

OPPO sconta smartphone, tablet, cuffie e smartwatch con la Summer Promo di luglio

La Summer Promo di OPPO è pensata per coloro che desiderano aggiornare i propri dispositivi tecnologici durante la stagione estiva, tenendo conto anche del budget. L’offerta comprende una vasta gamma di smartphone, tablet, cuffie e smartwatch di varie fasce di prezzo, con sconti fino all’80%. Segnaliamo anche che è possibile anche comporre il proprio bundle personalizzato a prezzi esclusivi scegliendo tra: cuffie, Band2, caricatore wireless AIRVOOC 50W, adattatore caricabatterie da auto.

Come anticipato in apertura, è importante sottolineare che queste offerte sono valide solo fino al 10 luglio e sono soggette a disponibilità limitata. Pertanto, se si è interessati a uno dei prodotti in promozione, è consigliabile agire tempestivamente per evitare che le scorte si esauriscano. Ecco una selezione dei dispositivi più interessanti fortemente scontati durante la Summer Promo di luglio suddivisa per categorie:

Smartphone e tablet

Cuffie

Smartwatch

Vi ricordiamo che queste sono solo alcune delle offerte disponibili; per consultare tutti prodotti in offerta vi rimandiamo alla pagina dedicata dello store ufficiale di OPPO, raggiungibile tramite il link sottostante.

Tutte le offerte disponibili sullo store ufficiale di OPPO

