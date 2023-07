Il settore della Smart Security continua a crescere, sempre più al passo con le esigenze di un pubblico che si dimostra preparato e desideroso di implementare nella propria quotidianità soluzioni tecnologiche dedicate alla sicurezza. Un trend che ha portato IMOU, azienda leader del settore, a stringere una significativa partnership con Unieuro, il colosso italiano della distribuzione di elettronica ed elettrodomestici.

IMOU e Unieuro, una collaborazione all’insegna dell’innovazione

L’annuncio della collaborazione tra IMOU e Unieuro segna un passo importante per l’accessibilità di prodotti legati alla Smart Security. “Siamo molto orgogliosi di questa partnership”, ha dichiarato Andrea Battaglia, Country Sales Manager di IMOU, sottolineando come Unieuro sia un’azienda leader in Italia nel segmento del retail elettronico, apprezzata da tutti i clienti.

La collaborazione porterà benefici reciproci alle due aziende, ma soprattutto agli utenti, sempre più attenti e abili nell’installazione di dispositivi smart. I prodotti IMOU, noti per la loro semplicità di utilizzo e qualità, saranno ora disponibili a un pubblico più ampio, a prezzi competitivi. Di seguito le parole complete del Country Sales Manager di IMOU:

Siamo molto orgogliosi di questa partnership. Unieuro è un’azienda leader in Italia nel segmento del retailer elettronico, conosciuta e apprezzata universalmente: siamo certi che questa collaborazione porterà grande soddisfazione a entrambe le aziende. Il settore Smart Home in Italia continua a crescere e ad aprire nuove opportunità e i consumatori si dimostrano sempre più preparati nell’installazione di dispositivi smart e di fruizione delle app a loro associate, anche in totale autonomia. I prodotti IMOU coniugano l’estrema semplicità di utilizzo con la più alta qualità, a costi davvero contenuti, e si dimostrano un valido alleato per qualunque tipologia di utente… per sentirsi sempre ‘sicuri e sereni ovunque’ – come recita il motto dell’azienda – a casa o fuori casa.

La telecamera smart Ranger RC è acquistabile in esclusiva su Unieuro

Per consolidare ulteriormente questa prestigiosa partnership, IMOU ha deciso di fornire in esclusiva presso i punti vendita Unieuro la sua telecamera di sorveglianza Ranger RC nella versione da 2K (3 megapixel). Questo dispositivo, dedicato in particolare alla categoria degli anziani che vivono soli o che possono ritrovarsi soli nei periodi di vacanza, è stato concepito per garantire la loro sicurezza ovunque ci si trovi.

La Ranger RC dispone di una funzione audio “ascolta e parla in tempo reale”, che consente di attivare una chiamata tramite l’app IMOUlife premendo un pulsante One-touch posizionato sulla telecamera. Questa funzionalità rende possibile gestire qualsiasi emergenza in tempo reale, indipendentemente dalla posizione dell’utente.

Arrivano anche nuovi prodotti per la stagione estiva

Ma la Ranger RC non è l’unica novità di IMOU: l’azienda ha recentemente annunciato una nuova gamma di telecamere di sorveglianza perfette per la stagione estiva. Tra queste, Cell Go e Cell Go kit, Cruiser 2 e Rex 3D, dispositivi caratterizzati da un design elegante e funzionale, pensati per rispondere a esigenze specifiche.

La partnership tra IMOU e Unieuro rappresenta un passo in avanti significativo per la diffusione e l’accessibilità dei prodotti di Smart Security. L’ingresso dei dispositivi IMOU nei punti vendita Unieuro permetterà a un numero sempre maggiore di utenti di beneficiare delle soluzioni innovative offerte da questa azienda, contribuendo a rendere la nostra quotidianità sempre più sicura e serena. Qualora siate interessati all’acquisto di uno dei prodotti IMOU disponibili, potete consultare il catalogo completo sul sito di Unieuro, che potete raggiungere tramite il link sottostante.

