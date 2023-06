Wimbledon 2023 sta arrivando e OPPO si prepara a celebrare il suo quinto anno consecutivo come Official Smartphone Partner del torneo. Durante l’edizione di quest’anno del prestigioso evento, la casa cinese proverà a stupire gli appassionati portando sul Centre Court i suoi ultimi smartphone flagship e la sua tecnologia di imaging professionale.

OPPO e Wimbledon insieme per il quinto anno di fila

Il torneo di Wimbledon 2023 si svolgerà dal 3 al 16 luglio 2023 a Londra, e per la quinta volta sarà accompagnato da OPPO come partner ufficiale. Dal 2019, l’azienda ha utilizzato le tecnologie di imaging professionale e AR dei suoi dispositivi smart per fornire un’esperienza ai fan di tutto il mondo, che hanno avuto l’occasione di immergersi completamente nell’emozione del tennis. Anche quest’anno OPPO si impegnerà per permettere ai fan di catturare e condividere i migliori momenti del torneo, in questo caso con i suoi ultimi flagship, tra cui spicca il pieghevole OPPO Find N2 Flip.

OPPO continuerà a unirsi all’All England Lawn Tennis Club per presentare l’OPPO Breakthrough Inspiration Award, giunto alla terza edizione e istituito per riconoscere e premiare i giovani talenti del tennis, con l’intento di incoraggiare questi ultimi a perseguire sempre nuovi traguardi sportivi. Lo scorso anno il vincitore è stato Carlos Alcaraz, diventato il più giovane giocatore a raggiungere la vetta della classifica ATP nel singolare maschile. Tra i precedenti vincitori del premio figurano anche la campionessa del Grand Slam Emma Raducanu e l’attuale numero 4 al mondo Coco Gauff. Per scegliere il trionfatore di quest’anno sarà possibile votare sui canali social di Wimbledon.

OPPO abbraccia il claim del torneo “In Pursuit of Greatness” con la sua brand proposition “Inspiration Ahead” e si impegna a stringere un rapporto sempre più forte con l’All England Club, con l’obiettivo di fungere da fonte di ispirazione. Vi ricordiamo che OPPO Find N2 Flip, che sarà tra i protagonisti del prestigioso torneo, è stato lanciato qualche mese fa e mette a disposizione un doppio display AMOLED (uno esterno da 3,26 pollici e uno interno pieghevole da 6,8 pollici), il SoC MediaTek Dimensity 9000+ affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 e una batteria da 4300 mAh (qui per la scheda tecnica completa).

