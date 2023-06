Uno dei principali problemi che i produttori che decidono di lanciare smartphone pieghevoli devono affrontare è rappresentato dallo loro fragilità e anche il team di ingegneri di Google potrebbe avere riscontrato qualche difficoltà con Google Pixel Fold.

Almeno ciò è quanto emerge da alcune segnalazioni, come ad esempio quella di Ron Amadeo di Ars Technica, che si è ritrovato tra le mani un Google Pixel Fold il cui display ha smesso di funzionare dopo solo quattro giorni di utilizzo, il tutto senza una ragione apparente.

Un display di Google Pixel Fold è già morto

In particolare, è lo schermo OLED interno pieghevole ad avere ceduto: nella parte bassa i pixel hanno cominciato a spegnersi, formando successivamente una linea bianca di pixel di luminosità al 100% che si sono accesi nella parte inferiore dello schermo. Ecco una foto che mostra il problema in tutta la sua evidenza:

Google Pixel Fold ha uno schermo interno da 7,6 pollici con vetro ultra sottile e uno strato di plastica non rimovibile sulla parte superiore (si tratta di uno strato protettivo posizionato per salvaguardare il display), che però non si estende fino alle cornici, lasciando una piccola area esposta.

Ebbene, a causare il problema potrebbe essere stata della polvere rimasta intrappolata in quella piccola area esposta e, nel momento in cui il telefono è stato piegato, quei piccoli granelli potrebbero avere perforato il pannello OLED.

La maggior parte dei telefoni pieghevoli ha cornici leggermente rialzate, in modo da garantire che vi sia un piccolo spazio tra le due metà dello schermo ed evitare che eventuali detriti vengano schiacciati tra gli schermi.

Le cornici di Google Pixel Fold hanno invece la stessa altezza della protezione e ciò significa che le parti sinistra e destra degli schermi quasi si toccano quando il telefono è piegato.

Pur essendosi verificato soltanto su un modello, anche le impressioni di altri tester hanno messo in evidenza che quello della fragilità del display interno potrebbe essere un vero problema per chi acquisterà il primo smartphone pieghevole di Google.

Peraltro, pare che lo spazio non protetto tra la protezione e la cornice attiri molta polvere e pulirlo non sia così facile.

Se la fragilità dello schermo di Google Pixel Fold è un problema diffuso lo scopriremo tra pochi giorni: l’esordio ufficiale sul mercato dello smartphone, infatti, è in programma proprio oggi.