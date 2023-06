Samsung sta lanciando un nuovo aggiornamento per le cuffie Galaxy Buds2 Pro, appena due settimane dopo aver rilasciato l’ultimo update.

Il nuovo aggiornamento porta la versione del firmware alla R510XXU0AWF4 e non sembra entusiasmante quanto il precedente che ha introdotto funzionalità avanzate per Ambient Sound.

Secondo la documentazione ufficiale, con il nuovo update Samsung ha applicato il “codice di stabilizzazione” che in teoria dovrebbe rendere le cuffie true wireless più affidabili, ma non è chiaro se il nuovo aggiornamento risolva problemi che la società non ha corretto con il precedente update o se questo aggiornamento risolva problemi che erano già presenti ancora prima di giugno.

Samsung sta rilasciando il nuovo aggiornamento in Corea del Sud, tuttavia l’update potrebbe essere distribuito anche in altre regioni a breve.

Per verificare manualmente la presenza di nuovi aggiornamenti del firmware delle Samsung Galaxy Buds2 Pro è sufficiente avviare l’app Galaxy Wearable sullo smartphone o tablet connesso alle cuffie e selezionarle, andare in “Impostazioni cuffie” e quindi toccare “Aggiornamento software cuffie”.

Con l’occasione segnaliamo che il produttore sudcoreano ha appena ufficializzato delle versioni speciali a tema Pokémon delle proprie cuffie Samsung Galaxy Buds2 e Galaxy Buds2 Pro.

