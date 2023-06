A distanza di un paio di anni dal lancio del robot Optimus Prime, da Hasbro e Robosen arriva un altro modello dedicato agli appassionati di Transformers: stiamo parlando del più piccolo Bumblebee G1 Performance.

Si tratta di un robot programmabile alto 35 cm, che viene proposto ad un prezzo di 399 dollari e che è in grado di compiere diverse azioni, il tutto con incluso il supporto ai comandi vocali.

Cosa si può fare con il robot Bumblebee

Il nuovo piccolo Autobot è in grado di camminare, accovacciarsi, dare calci, appoggiarsi, ballare e persino di sollevarsi da terra ma, a differenza del modello di Optimus Prime, non può trasformarsi (ragion per cui il prezzo di quest’ultimo è ben più elevato, ossia 700 dollari).

Dotato di 17 servomotori e 45 microchip personalizzati, Bumblebee è in grado di eseguire una varietà di pose e ciò comprende la capacità di appoggiarsi all’indietro senza ribaltarsi. E, nel caso in cui il robot dovesse cadere, a dire delle aziende produttrici saprà rialzarsi da solo.

Così com’era possibile fare anche con Optimus Prime, il nuovo Bumblebee potrà essere programmato per eseguire delle mosse specifiche sfruttando la sua companion app, il tutto ovviamente senza l’inserimento di codice (sarà sufficiente scegliere la sequenza di pose che il robot dovrà assumere).

Tra le altre caratteristiche di questo simpatico piccolo robot troviamo la possibilità di impartire 20 comandi vocali (come “danza”, “attacca”, “posa” e “apri il fuoco”), degli altoparlanti integrati attraverso i quali potrà pronunciare 69 frasi con la voce di Dan Gilvezan, occhi a LED, luci funzionanti sui piedi, due velocità di camminata che si regolano in base al movimento, una batteria da 1.460 mAh e un peso di 1,2 Kg.

Ecco il video promozionale di questo robot:

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più su Bumblebee G1 Performance o volete procedere al suo acquisto, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà sul sito ufficiale.