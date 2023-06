Da Amazon arriva una nuova iniziativa dedicata agli utenti che desiderano provare il suo servizio di conservazione delle immagini: stiamo ovviamente parlando di Amazon Photos, ossia quella che può essere considerata una delle più valide alternative a Google Foto. Un’iniziativa che fa ancora più comodo visto l’arrivo dell’Amazon Prime Day.

Come ottenere 15 euro in regalo da Amazon Photos

Gli utenti interessati ad approfittare di questa promozione pensata dal colosso dell’e-commerce hanno tempo fino alle ore 23:59 del 7 luglio 2023 per aderire e il team della piattaforma ci tiene a precisare che “L’Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale (i “Clienti idonei”)”.

L’offerta, tuttavia, non si applica ai clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio, a chi ha già usato Amazon Photos in passato e ai clienti Amazon Prime Business. Una volta effettuata l’adesione alla promozione, gli utenti riceveranno una mail di conferma da Amazon relativa all’accredito sul loro account del buono di 15 euro e le istruzioni su come utilizzarlo entro 4 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.

Il buono in questione deve essere usato entro le 23:59 del 12 luglio 2023 sul portale dell’e-commerce per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon (non sono inclusi i contenuti digitali, i libri, i Buoni Regalo, gli alcolici e gli articoli per bambini e neonati), con una spesa di almeno 30 euro.

Amazon, infine, ricorda che tale offerta non è trasferibile, non può essere convertita in denaro, si applica soltanto ai clienti che usano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia e non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

A questo punto non dovete fare altro che scaricare l’applicazione Amazon Photos (link diretto – link al Google Play Store – link all’App Store di Apple) e attivare il salvataggio automatico per eseguire il backup di foto e video. Per ulteriori dettagli e per partecipare subito alla promozione, ecco il link da usare:

