Alcuni mesi dopo il lancio dei suoi smartphone più popolari, Samsung è solita arricchire l’offerta con nuove varianti cromatiche e l’ultimo esempio in tal senso riguarda Samsung Galaxy S23 Ultra.

E così dall’India arriva la notizia del lancio di due nuove versioni dello smartphone del colosso coreano, ora disponibile nel Paese asiatico anche in Red e Light Blue.

Due nuovi colori per Samsung Galaxy S23 Ultra

Per quanto riguarda le caratteristiche, le due nuove varianti cromatiche non presentano altre novità oltre alla colorazione rispetto allo smartphone che abbiamo già avuto modo di conoscere.

Ricordiamo la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 Ultra:

Dimensioni: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Peso: 234 grammi

Materiali: vetro (davanti e dietro) e alluminio (frame laterale) riciclati

Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici curvo ai bordi Risoluzione: QHD+ in 19,3:9 (1.440 x 3.088 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile, da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz (Game mode) Luminosità di picco: 1.750 nits Vision Booster, HDR10+, Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

RAM: 8 GB o 12 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore quadrupla con flash LED: Sensore principale (Samsung ISOCELL HP2) da 1/1,3” con risoluzione 200 megapixel (f/1.7) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120° Sensore teleobiettivo da 10 megapixel (f/2.4) con PDAF, OIS e zoom ottico 3x Teleobiettivo periscopico da 10 megapixel (f/4.9) con Dual Pixel PDAF, OIS e zoom ottico 10x Registrazione video: fino alla risoluzione 8K a 24 fps o 30 fps o alla risoluzione 4K a 60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

Audio: stereo (doppio speaker), 32-bit/384 kHz (Tuned by AKG)

Lettore delle impronte digitali: ultrasonico, sotto al display

Sensori: Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Bussola, Prossimità, Luce ambientale

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3, UWB, GPS, NFC, USB Type-C 3.2

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Batteria: unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W), anche inversa (a 4,5 W)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire se ha in programma nuove colorazioni dello smartphone anche per il nostro mercato.

