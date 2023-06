WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più popolare e, pertanto, i bug che lo riguardano interessano spesso una platea enorme di utenti e uno di tali problemi è stato appena riconosciuto dal team di Google.

Il mese scorso si sono fatte numerose le segnalazioni relative ad un bug che faceva sembrare che WhatsApp per Android utilizzasse sempre il microfono e nelle scorse ore il colosso di Mountain View lo ha confermato in via ufficiale.

Un bug di Android e WhatsApp è stato risolto

In pratica, a causa del bug in questione sembrava che WhatsApp accedesse costantemente al microfono di un dispositivo Android, il che ovviamente avrebbe notevoli implicazioni sulla privacy nel caso in cui si trattasse di una cosa reale.

Con un messaggio dell’account ufficiale di Android Developers su Twitter il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha confermato tale bug, precisando che un recente bug di Android che interessava un numero limitato di utenti di WhatsApp ha generato indicatori e notifiche sulla privacy errati nella Privacy Dashboard di Android.

Fortunatamente il fix è già stato trovato e implementato e gli utenti che hanno riscontrato il problema possono installare l’ultima versione disponibile dell’app di messaggistica istantanea per risolverlo.

Il team di Google, infine, ci ha tenuto a ringraziare gli sviluppatori di WhatsApp per la loro collaborazione e si è scusato con gli utenti per l’eventuale confusione che questo bug potrebbe aver causato loro.

Per installare le ultime versioni disponibili di WhatsApp per Android potete fare affidamento su APK Mirror, ove è possibile scaricare i file APK delle varie release e procedere alla loro installazione manuale (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione è anche disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp introduce due nuove funzioni per la privacy