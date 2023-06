Google ha inviato nelle scorse ore ad alcuni utenti un’e-mail su un “aggiornamento ad Archivio Album” al fine di informarli che una vecchia interfaccia della galleria fotografica relativa a Hangouts scomparirà il mese prossimo.

In particolare, il colosso di Mountain View con tale email ha voluto mettere al corrente gli utenti che a partire dal 19 luglio alcuni contenuti disponibili soltanto in Archivio Album saranno cancellati.

Cosa fare per la chiusura di Archivio Album di Google

Tra i contenuti che verranno cancellati da Google il prossimo mese vi sono i seguenti:

Rari casi come foto miniature di piccole dimensioni e commenti o Mi piace sugli album

Alcuni dati di Google Hangouts dall’Archivio album

Immagini di sfondo caricate nel selettore temi di Gmail prima del 2018

Andando su get.google.com/albumarchive si viene subito informati dal colosso di Mountain View dell’imminente dismissione del servizio con il seguente messaggio:

Le foto e i video che visualizzi qui non saranno più disponibili dopo il 19 luglio 2023. Puoi utilizzare Takeout per scaricare gli elementi prima di questa data.

Tanto per precisare il genere di contenuti che è possibile trovare in questo servizio, ecco come viene descritto da Google: “Nell’archivio album vengono archiviate tutte le foto condivise o memorizzate nei prodotti Google, come Picasa e Blogger”.

Basta un rapido sguardo per notare un’interfaccia decisamente datata, con un album in primo piano chiamato “Foto dagli Hangout” (“Foto e video condivisi tramite Hangouts”).

Chi desidera conservare i contenuti presenti in Archivio Album può sfruttare Google Takeout, soluzione del colosso di Mountain View studiata per consentire agli utenti di esportare una copia dei contenuti nel proprio Account Google come backup o per usarli con un servizio esterno a Google.

Potete trovare Takeout seguendo questo link. Per quanto riguarda Archivio Album, i dati esportati saranno le foto originali e ritoccate contenute in ogni album, i video contenuti in ogni album, i dati associati a ogni album (ad esempio il titolo o la descrizione) e i dati associati a ogni foto o video (ad esempio la data e l’ora di creazione o i commenti).