Google offre agli utenti un’ampia gamma di applicazioni e servizi per vari aspetti della vita di tutti i giorni e ciò riguarda anche i viaggi, che grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa potrebbero divenire molto più semplici da organizzare.

Il colosso di Mountain View, infatti, da tempo studia soluzioni per sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per rendere più facile il lavoro della ricerca, consentendo agli utenti di scoprire informazioni utili nel momento in cui cercano luoghi come ristoranti, alberghi o attrazioni turistiche.

Google sfrutta l’IA generativa per i viaggi

Nei suoi Search Labs il team di Google ha aggiunto all’esperienza generativa basata sull’intelligenza artificiale (SGE) nuove funzionalità per le ricerche locali e di viaggio: l’obiettivo è offrire agli utenti una sorta di riassunto che riunisca le informazioni più utili disponibili, non solo da tutto il mondo il Web ma anche dalle recensioni, dalle foto e dai dettagli del profilo dell’attività che le persone hanno inviato al colosso statunitense per oltre 200 milioni di luoghi nel mondo reale.

Con tutti questi collegamenti e risorse a portata di mano, per gli utenti dovrebbe essere molto più facile approfondire le loro ricerche e soddisfare le curiosità, come ad esempio se un determinato ristorante è adatto a gruppi numerosi o se può andare bene per i vegetariani.

Google, inoltre, precisa che l’intelligenza artificiale generativa potrebbe rivelarsi molto utile anche per trovare qualcosa da acquistare e che possa adattarsi alle proprie specifiche esigenze.

La soluzione studiata dal colosso di Mountain View, infatti, consente di visualizzare un’instantanea con le descrizioni dei prodotti cercati e vari approfondimenti, oltre le recensioni, i prezzi aggiornati e le immagini.

Infine, Google ha anche pensato a una funzionalità per risparmiare tempo quando si sta effettuando una ricerca: stiamo parlando di Add to Sheet, soluzione che consente di inserire un risultato di ricerca direttamente in un foglio di lavoro e condividerlo con amici, familiari o chiunque altro.

Potrebbe rivelarsi una funzionalità molto comoda per pianificiare un viaggio o un acquisto condiviso.