Il futuro della medicina potrebbe essere racchiuso nella tecnologia che portiamo quotidianamente nelle nostre tasche. La diagnostica medica sta percorrendo, infatti, una strada inedita, sfruttando la versatilità e l’accessibilità degli smartphone. Questo nuovo approccio, alimentato dall’intelligenza artificiale, potrebbe apportare cambiamenti significativi nella diagnosi e nel trattamento del cancro della pelle. Andiamo a vedere più nello specifico di cosa si tratta.

Diagnosticare il cancro alla pelle con un obiettivo per smartphone è ora possibile

Il nuovo obiettivo, progettato per trasformare lo smartphone in un microscopio ad alta risoluzione, è un’innovazione che promette di rivoluzionare la diagnosi e il trattamento del cancro della pelle. Una volta attaccato allo smartphone, questo obiettivo permette di scattare foto dettagliate di aree cutanee sospette, senza dover necessariamente visitare una clinica specializzata.

Questo strumento è già in corso di implementazione nel Regno Unito e promette di raddoppiare le capacità diagnostiche dei medici, ridurre i tempi di attesa e accelerare i trattamenti. Secondo Amanda Pritchard, capo del NHS, il Servizio Sanitario Nazionale inglese, questo strumento potrebbe rivoluzionare la diagnosi e il trattamento del cancro della pelle per decine di migliaia di pazienti.

Questo progresso tecnologico arriva in un momento cruciale per il sistema sanitario: l’ultimo anno ha visto 600.000 persone nel Regno Unito sottoposte a screening per il cancro della pelle, un aumento del 9% rispetto all’anno precedente; di queste, 56.000 sono state trattate per questa malattia potenzialmente letale. Come intuibile, di fronte a una tale richiesta, i servizi sanitari sono stati sottoposti a una pressione enorme difficilmente gestibile con tranquillità.

La soluzione a questo problema potrebbe risiedere nell’introduzione di nuovi metodi di lavoro e nella tecnologia digitale: questi strumenti, infatti, potrebbero aiutare a gestire il carico di lavoro, migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa delle strutture.

L’intelligenza artificiale può essere un alleato nella diagnosi

La rivoluzione descritta poc’anzi non si ferma all’obiettivo high-tech: il NHS sta testando uno strumento basato sull’intelligenza artificiale denominato DERM (Deep Ensemble for the Recognition of Malignancy). Questo strumento è in grado di analizzare le immagini ingrandite di lesioni cutanee per determinare se un paziente ha un cancro della pelle.

Secondo Neil Daily, CEO di Skin Analytics, l’azienda che ha sviluppato l’obiettivo per lo smartphone che trasforma il dispositivo in un microscopio ad alta risoluzione, la missione di DERM è quella aumentare le possibilità di sopravvivenza al cancro della pelle. L’uso di DERM potrebbe permettere uno screening più veloce e su un maggior numero di pazienti, migliorando la qualità della cura per i pazienti affetti da questa malattia potenzialmente letale.

La decisione del NHS di utilizzare DERM come supporto per la teledermatologia testimonia la determinazione del servizio sanitario di rimanere all’avanguardia nell’adozione di tecnologie leader a livello mondiale. Questa scelta dimostra l’impegno del NHS nel fornire ai pazienti la migliore cura possibile, utilizzando strumenti innovativi e all’avanguardia per migliorare l’efficienza e la qualità della cura.

Questi progressi potrebbero segnare una svolta significativa nella lotta contro il cancro della pelle. La combinazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e lo sviluppo di dispositivi sempre più accessibili, come gli smartphone, potrebbero portare la medicina a nuovi orizzonti di efficienza e accessibilità. Sarà interessante osservare come queste innovazioni si svilupperanno e come influenzeranno il lavoro dei medici in futuro.

