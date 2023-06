Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea con l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

La scorsa settimana è stata lanciata la funzionalità dei canali e nelle ultime ore gli sviluppatori hanno rilasciato una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, la versione 2.23.12.20, con la quale viene dato risalto proprio ai canali.

Le novità della versione 2.23.12.20 di WhatsApp Beta per Android

Con i canali gli utenti hanno la possibilità di scegliere di ricevere aggiornamenti importanti dalle persone e dalle organizzazioni per loro più importanti e tale funzionalità, disponibile al momento solo in alcuni Paesi, sarà via via implementata per un sempre maggior quantitativo di utenti.

Grazie alla versione 2.23.12.20 beta lo staff di WABetaInfo ha scoperto che gli sviluppatori sono al lavoro su una nuova funzione relativa proprio ai canali.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il team di WhatsApp sta lavorando a una funzionalità che consentirà agli utenti di essere avvisati quando i canali saranno disponibili per i loro account.

Toccando il pulsante “Avvisami”, infatti, il servizio di messaggistica aggiungerà l’utente a una lista d’attesa, in modo da consentirgli di ricevere una notifica quando i canali saranno finalmente disponibili anche per lui.

Lo sviluppo di questa funzione sembra suggerire che il team di WhatsApp ritenga che gli utenti vogliono provare i canali il prima possibile e ciò potrebbe anche spingere il servizio di messaggistica ad accelerare i piani di implementazione a livello globale.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.12.20 beta la trovate qui.

