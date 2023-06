Le promozioni da parte dei produttori non sono certo una novità, ma quando gli sconti raggiungono l’80% siamo di fronte a situazioni straordinarie. È quello che sta accadendo in queste ore con il CUBOT Super Brand Day, evento che celebra il lancio di due nuovi dispositivi e che fino al 9 giugno permette di avere un risparmio strepitoso sull’acquisto di un nuovo smartphone.

L’evento è in corso sulla pagina ufficiale del brand cinese su AliExpress, con gli sconti già attivi e numerosi coupon da utilizzare per ridurre ai minimi termini il prezzo finale.

CUBOT KingKong 9, prestazioni al vertice

Dotato di prestazioni di alto livello, grazie al chipset MediaTek Helio G99, il nuovo rugged phone della compagnia asiatica non teme confronti, grazie anche alla possibilità di arrivare a 24 GB di RAM (sfruttando la memoria virtuale) e ai 256 GB di memoria interna. Lo schermo a 120 Hz è una rarità in questo genere di prodotti e il secondo schermo, posizionato sul retro in mezzo al comparto fotografico offre una ricca serie di funzioni.

La batteria da 10.600 mAh permette di avere un’autonomia senza limiti, anche per gli appassionati di gaming, senza dover ricorrere a frequenti ricariche. In occasione dell’evento il prezzo di CUBOT KingKong 9 scende a 179,99 dollari, e per i primi 500 acquirenti è disponibile un ulteriore coupon da 10 dollari, per un incredibile prezzo finale do 169,99 dollari (circa 160 euro). E in regalo riceverete anche uno smartwatch, compagno perfetto di ogni avventura.

CUBOT X70, potenza e stile

Se volete uno smartphone che non passi inosservato, CUBOT X70 è quello che fa per voi. MediaTek Helio G99, fino a 24 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e fotocamera principale da 100 megapixel per catturare anche i minimi dettagli. E il suo design unico, disponibile in due versioni, gli permette di emergere dalla massa di dispositivi tutti simili tra loro.

In occasione del Super Brand Day potete portarvelo a casa a 159,99 dollari, ma se sarete tra i più veloci potrete approfittare anche del coupon da 10 dollari e averlo al prezzo finale di 149,99 dollari (circa 140 euro). Anche in questo caso in regalo riceverete uno smartwatch, per un risparmio ancora superiore.

CUBOT P80, design e prestazioni al giusto prezzo

Nonostante sia il più economico del lotto, CUBOT P80 (qui la nostra recensione)è uno smartphone molto interessante, sia per il design curato sia per le prestazioni di tutto rispetto, con la RAM che può arrivare a 16 GB per assicurare performance ottimali. Lo schermo da 6,58 pollici permette di godersi contenuti multimediali e documenti in tutta tranquillità, con un’esperienza particolarmente immersiva.

Fino al 9 giugno potrete acquistare CUBOT P80 a soli 119,99 dollaro, con un ulteriore coupon da 5 dollari che farà ulteriormente scendere il prezzo a soli 114,99 dollari (circa 108 euro).

Potete trovare tutte queste promozioni, insieme a molte altre relative a smartphone, tablet e smartwatch, sullo store ufficiale di CUBOT su AliExpress, con gli sconti che saranno validi da oggi 7 giugno fino a venerdì 9 giugno. A seguire il link alla pagina promozionale.

CUBOT Super Brand Day su AliExpress

Informazione Pubblicitaria