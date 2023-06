Reimagine è un’app di fotoritocco progettata per restaurare le vecchie foto attraverso una gamma di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

L’applicazione inoltre permette di organizzare, archiviare e condividere le foto di famiglia in un modo semplice e innovativo.

L’app Reimagine scansiona, restaura e anima le vecchie foto

Uno degli elementi fondamentali di Reimagine è la funzione di scansione delle foto di intere pagine di album con la possibilità di aggiungere dettagli come nomi, date e luoghi per renderne più semplice il reperimento e l’organizzazione.

Reimagine può inoltre migliorare la qualità delle vecchie foto, restaurare le immagini danneggiate da graffi e piegature, colorare le foto in bianco e nero e migliorare il colore delle immagini di vecchie foto sbiadite, inoltre l’app offre la possibilità di mettere a fuoco le foto sfocate.

L’IA utilizzata in quest’app è anche in grado di animare le foto rendendo possibile creare un breve video in cui i familiari gesticolano, sorridono, ballano, salutano e tanto altro.

Reimagine è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità, tuttavia è necessario abbonarsi tramite acquisti in-app (8,99 euro al mese oppure 39,00 euro l’anno) per scansionare, restaurare e animare un numero illimitato di foto.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

