Apple spesso è piuttosto restia a rilasciare le sue applicazioni proprietarie anche per Android ma per Apple Music Classical tutto sommato non è andata malissimo agli utenti del sistema operativo mobile di Google, che hanno dovuto pazientare solo qualche mese in più rispetto a chi usa un iPhone.

Nelle scorse ore, infatti, sul Google Play Store è stata pubblicata questa nuova applicazione del colosso di Cupertino, disponibile per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento ad Apple Music o ad Apple One.

L’aspetto più curioso della vicenda è che Apple Music Classical arriva su Android prima che su iPad, Mac o Apple CarPlay e ciò rappresenta uno di quei rarissimi casi in cui un’app del colosso di Cupertino è disponibile su una piattaforma di terze parti prima di essere arrivata su tutte le sue.

Le principali funzioni di Apple Music Classical

Così come suggerisce il suo nome, questa applicazione consente agli utenti di trovare qualsiasi registrazione nel “catalogo di musica classica più ampio al mondo” in un modo molto semplice e veloce.

Goditi la migliore qualità audio disponibile (fino a 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless) e ascolta la tua musica classica preferita come mai prima d’ora con l’audio spaziale, tutto senza pubblicità.

Queste sono le funzionalità principali di Apple Music Classical:

Ricevi accesso illimitato al più ampio catalogo di musica classica (oltre 5 milioni di brani), con tutto quello che desideri ascoltare: dalle nuove uscite ai capolavori più celebrati, fino alle esclusive Apple

Cerca per compositore o compositrice, opera, direttore o direttrice oppure per numero di catalogo, e trova istantaneamente le specifiche registrazioni

Ascolta con la migliore qualità audio, fino a 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless e goditi l’ascolto di diversi album iconici disponibili in audio spaziale con Dolby Atmos

Trai vantaggio da metadati completi e accurati per assicurarti di sapere esattamente cosa e chi stai ascoltando

Impara mentre ascolti, con migliaia di biografie di compositori, descrizioni delle opere e molto altro

Previous Next Fullscreen

Apple ci tiene a precisare che questa applicazione è adatta anche per i neofiti, in quanto consente loro di acquisire familiarità con il genere della musica classica, grazie a centinaia di playlist, biografie di compositori e guide approfondite per diverse opere chiave.

Apple Music Classical, compatibile con tutti i dispositivi basati su Android 9 (o versione superiore), può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: