Sul Samsung Shop sono arrivate una serie di promozioni dedicate ad alcuni dei prodotti più popolari del marchio. Il negozio online mette a disposizione diversi coupon dedicati a smartphone, tablet, smartwatch, notebook e smart TV e l’iniziativa “Più acquisti più risparmi” nello speciale mobile. Vediamo come approfittare delle proposte.

Le offerte del Samsung Shop tra coupon e sconti

Il Samsung Shop accoglie in questi giorni una serie di sconti validi sui prodotti della categoria mobile e non solo. Partendo dai codici sconto vi segnaliamo questi qui sotto, utili per risparmiare sull’acquisto di Samsung Galaxy S23 (ottenendo un Watch4 in omaggio), Galaxy Tab S8 (con Book Cover), Galaxy Watch5, Galaxy Book3 e alcuni televisori OLED e Neo QLED a risoluzione 4K e 8K. Più nello specifico:

PREMIUMS23 : 15% di sconto su Samsung Galaxy S23 con Galaxy Watch4 40 mm incluso (registrando l’acquisto su Samsung Members) fino al 5 giugno 2023

: 15% di sconto su Samsung Galaxy S23 con Galaxy Watch4 40 mm incluso (registrando l’acquisto su Samsung Members) fino al 5 giugno 2023 YOUS23 : 150 euro di sconto su una selezione di Galaxy S23 Ultra con Galaxy Watch4 incluso (registrando l’acquisto su Samsung Members) fino al 5 giugno 2023

: 150 euro di sconto su una selezione di Galaxy S23 Ultra con Galaxy Watch4 incluso (registrando l’acquisto su Samsung Members) fino al 5 giugno 2023 TABS8EXCLUSIVE : 15% di sconto su Galaxy Tab S8 + Book Cover aderendo alla promozione Samsung Members (entro il 29 maggio 2023)

: 15% di sconto su Galaxy Tab S8 + Book Cover aderendo alla promozione Samsung Members (entro il 29 maggio 2023) WATCH5EXCLUSIVE : 20% di sconto sui modelli della serie Samsung Galaxy Watch5 (fino al 5 giugno 2023)

: 20% di sconto sui modelli della serie Samsung Galaxy Watch5 (fino al 5 giugno 2023) PREMIUM20 : 20% di sconto sui televisori OLED e Neo QLED 8K e 4K (solo fino al 29 maggio 2023)

: 20% di sconto sui televisori OLED e Neo QLED 8K e 4K (solo fino al 29 maggio 2023) SPECIALBOOK3: 10% di sconto su Galaxy Book3 + Galaxy Tab A8 aderendo alla promozione Samsung Members

Con l’iniziativa “Più acquisti più risparmi” dedicata al catalogo mobile, potete acquistare Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8 o Galaxy Book3 come primo prodotto e poi aggiungere un secondo prodotto a scelta tra quelli proposti per ricevere il 15% di sconto nel carrello. Aggiungendo un terzo prodotto lo sconto sale fino al 20%. La promozione è disponibile sul Samsung Shop fino al 5 giugno 2023.

Sul Samsung Shop sono disponibili diverse altre offerte: tra queste vi segnaliamo il bundle “Everywhere Pack” con Galaxy Watch5 LTE 44 mm e Galaxy Buds2 Pro Graphite a 409,90 euro anziché 608 euro. In più, acquistando entro il 31 maggio 2023 uno o più TV per una spesa minima di 799 euro, potete ricevere un codice sconto di 200 euro utilizzabile successivamente sullo shop online (dal 22 giugno al 31 luglio) per spese di almeno 999 euro.

Per scoprire tutte le proposte del Samsung Shop di questi giorni potete seguire i link specifici qui sopra o quello qui in basso:

Tutte le offerte del Samsung Shop

