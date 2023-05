Trakt è un’applicazione per gli amanti dell’intrattenimento che consente di tracciare i programmi e i film, scoprire le novità più popolari nella comunità e condividere commenti, consigli e valutazioni.

L’app indicizza oltre 1 milione di spettacoli e film e offre una cronologia dettagliata di tutto ciò che l’utente ha guardato.

Trakt consente di scoprire in tempo reale cosa è di tendenza, sfogliare spettacoli e film attesi con la possibilità di utilizzare i filtri avanzati che aggiungono nuove schede per un accesso rapido quando vengono salvati.

Previous Next Fullscreen

Trakt permette di scoprire, tracciare e condividere programmi TV e film

L’applicazione indicizza anche oltre 650 servizi di streaming per indicare dove i contenuti vengono trasmessi in oltre 120 paesi, con la possibilità di mettere in primo piano i servizi preferiti.

L’app permette di creare delle liste personali per organizzare i contenuti da guardare, inoltre consente di sfruttare quelle consigliate dalla comunità, oltre ai calendari personalizzati e globali di episodi e film.

Infine sono disponibili statistiche personalizzate sulle proprie abitudini di visione, la possibilità di consultare i progressi in maniera dettagliata e cosa hanno guardato di recente gli amici.

Trakt è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità, tuttavia è supportata da acquisiti in-app opzionali necessari per sbloccare le funzionalità VIP.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android, la classifica di Maggio 2023