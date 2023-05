Il settore dell’abbigliamento smart non è ancora “esploso” come in molti pensavano che sarebbe accaduto ma, di tanto in tanto, arriva qualche nuova soluzione che conferma le grandi potenzialità di questo genere di prodotti.

Ovviamente le operazioni che i vestiti “intelligenti” possono compiere sono molteplici e la fantasia degli sviluppatori può davvero spaziare, come nel caso della soluzione che è stata ideata da Guy Dupont.

A tanti sarà capitato di avere scordato di richiudere la cerniera dei propri jeans e proseguire la giornata con questo particolare “difetto” estetico fino a quando qualcuno non lo fa notare.

Ebbene, è proprio per evitare situazioni di questo tipo che la soluzione studiata da Guy Dupont potrebbe rivelarsi molto comoda:

If you know me, you know one of my favorite things to do is speedrun product ideas from my friends. One requested “Pants that detect when your fly is down for too long and send you a notification”. Currently seeking investors. pic.twitter.com/Mz3IDnCLaG

— Guy Dupont (@gvy_dvpont) May 23, 2023