Google sta continuando a incrementare la quantità di annunci nel Play Store, il che non sorprende poiché viene visualizzato quotidianamente da milioni di persone.

L’ultima trovata del colosso di Mountain View riguarda l’introduzione di annunci dopo aver installato una nuova app.

Google Play Store mostra ancora più annunci

Per la maggior parte degli utenti gli annunci per le app consigliate visualizzati nella sezione “Consigliati per te” del Google Play Store erano tre su una riga visualizzati come icone. Ora compare un carosello a due righe che visualizza quattro annunci che sono anche decisamente più grandi rispetto a prima essendo dei banner, mentre le sezioni “Altre app da provare” e “Altro dallo sviluppatore” scivolano più in basso, nonostante siano probabilmente risultati più pertinenti per l’app che l’utente ha appena installato. Ecco il confronto tra il prima e il dopo.

Solo un mese fa Google ha iniziato a mostrare annunci non solo nei risultati di ricerca, ma anche quando l’utente digita nella barra di ricerca del Play Store.

A questo punto la società potrebbe inserire annunci praticamente ovunque nel Play Store e agli utenti non resta che sperare che l’esperienza di utilizzo della piattaforma non ne risenta troppo.

Questo cambiamento relativo agli annunci non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma è lecito aspettarsi ciò accadrà al più presto.

Potrebbe interessarti: Nel Play Store ci sono decine di applicazioni in offerta e gratis da scaricare