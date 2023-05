Negli ultimi mesi il team di sviluppatori di Google ha prestato molte attenzioni ad Android Auto, introducendo diverse novità per questa piattaforma, a partire dall’interfaccia ridisegnata, nome in codice Coolwalk.

Ricordiamo che Android Auto è la soluzione studiata dal team di Google per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, realizzata con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Un importante assist per Android Auto è arrivato di recente da EnBW, che ha pubblicato sul Google Play Store un’applicazione che dovrebbe rendere più semplice la vita ai possessori di auto elettriche che pianificano uno spostamento in alcuni Paesi europei.

EnBW mobility+ arriva su Android Auto

EnBW mobility+ è una soluzione per la mobilità elettrica che può contare su un copilota in grado di offrire tre funzioni molto comode per i veicoli di questo tipo:

trovare facilmente le stazioni di ricarica nelle vicinanze

ricaricare il veicolo elettrico tramite app, scheda di ricarica o AutoCharge

procedere al pagamento in modo semplifice

Per quanto riguarda la ricerca delle stazioni di ricarica, l’app EnBW mobility+ mette a disposizione degli utenti una mappa interattiva che consente loro di trovare facilmente quelle più adatte ai loro spostamenti.

Con l’app EnBW mobility+ è possibile avviare il processo di ricarica del veicolo elettrico e pagare direttamente tramite il proprio smartphone, monitorare l’avanzamento della ricarica e interrompere la ricarica una volta che si ha abbastanza energia per il viaggio in programma.

In sostanza, chi ritiene che Google Maps non presti sufficiente attenzione alle auto elettriche, può trovare in questa applicazione un valido assistente.

L’app EnBW mobility+ può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: