Dopo sei mesi Google sta finalmente aggiornando i servizi della fotocamera Pixel dalla versione 1.0 alla versione 1.1.

I servizi Pixel Camera sono progettati per fornire funzionalità speciali come la visione notturna da Google Camera direttamente in app di terze parti, come ad esempio Snapchat, inoltre espandono le possibilità della fotografia con effetti e funzioni speciali utilizzabili al di fuori dell’app fotocamera standard.

Google Pixel Camera Services si aggiorna dopo parecchi mesi

Come di consueto il colosso di Mountain View non ha rivelato quali sono le modifiche introdotte con la nuova versione di Google Pixel Camera, ma sembra che l’update porti solo le canoniche correzioni di bug e ottimizzazioni generali.

Al momento non sappiamo nemmeno se altre app di terze parti saranno supportate nel prossimo futuro, inoltre i servizi della fotocamera Pixel non sono ancora ufficialmente disponibili su Google Pixel 7a, ma ciò potrebbe essere dovuto ai diversi sensori di immagine presenti nelle fotocamere di questo recente smartphone.

È possibile che questi servizi arriveranno ufficialmente su Google Pixel 7a con l’aggiornamento di giugno e fino ad allora l’unica possibilità rimane quella di installare manualmente il relativo file APK scaricabile da APKMirror.

