In questi giorni a Los Angeles si sta tenendo l’evento SID Display Week 2023, e Samsung Display ha approfittato del momento per svelare un nuovo schermo OLED rivoluzionario: si chiama Sensor OLED ed è in grado non solo di leggere le impronte digitali in qualsiasi punto, ma anche di misurare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Samsung presenta il rivoluzionario display Sensor OLED

Samsung Display ha annunciato e mostrato il primo pannello OLED con lettore d’impronte digitali integrato e tecnologia per il monitoraggio cardiovascolare. La grande novità è tra le protagoniste dell’evento SID Display Week 2023, che si sta tenendo in questi giorni al Los Angeles Convention Center.

Il Sensor OLED integra un sensore OPD (Organic PhotoDiode) e rende superflua l’aggiunta di un lettore d’impronte separato al di sotto del pannello, con conseguente risparmio in termini di spazio e costi. In più, questa soluzione consente di sbloccare lo smartphone o il dispositivo molto più facilmente, visto che è in grado di rilevare l’impronta in qualsiasi punto, anche da più dita contemporaneamente.

Il nuovo pannello offre un’autenticazione biometrica più accurata ed è in grado di misurare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il livello di stress allo stesso tempo con il tocco di due dita. La luce viene riflessa in modo diverso in base alla contrazione e al rilassamento dei vasi sanguigni all’interno del dito: il sensore OPD è in grado di riconoscere tutto questo e convertirlo in informazioni sulla salute dell’utente. “Per misurare con precisione la pressione sanguigna di una persona è necessario misurare quella di entrambe le braccia“, ha dichiarato Samsung Display. “Il display Sensor OLED può rilevare contemporaneamente le dita di entrambe le mani, fornendo informazioni sulla salute più accurate rispetto ai dispositivi indossabili esistenti“.

Per il momento non ci sono informazioni precise sul lancio effettivo sul mercato di questo nuovo pannello rivoluzionario. Potremmo iniziare a vederlo sui primi smartphone Samsung di fascia alta e premium in un futuro non troppo lontano. Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne.

