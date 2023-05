Alla fine dello scorso anno il team di Google ha annunciato l’app Modalità di lettura, una soluzione che è pronta per il suo primo importante aggiornamento.

Ricordiamo che Modalità di lettura è stata progettata dagli sviluppatori del colosso di Mountain View per e con persone ipovedenti, cieche e dislessiche, in modo da offrire agli utenti uno strumento che sia in grado di migliorare la loro esperienza di lettura dello schermo grazie a tipi di carattere, numero di elementi nella pagina, sintesi vocale, dimensioni del testo e contrasto personalizzabili.

Una volta che viene scaricata e installata, l’applicazione viene integrata nelle impostazioni rapide, divenendo così parte del sistema operativo ed è possibile avervi accesso facilmente da tutte le app e le pagine Web.

Le novità della versione 1.1 di Modalità di lettura

Con la versione 1.1 di Modalità di lettura gli utenti potranno continuare ad ascoltare l’audio mentre usano altre applicazioni o lo schermo è spento mentre in precedenza in questi casi si verificava subito l’interruzione della sintesi vocale.

Ora che la Modalità di lettura continua, gli utenti visualizzano una notifica del lettore multimediale che consente di riprodurre e mettere in pausa, passare alla frase successiva o tornare all’ultima frase e scorrere l’intero articolo (pertanto sarà possibile avviare la lettura di un articolo lungo e bloccare il telefono).

Chi preferisce il vecchio sistema può andare nel menu delle impostazioni dall’angolo in basso a sinistra, entrare nella scheda Audio e disattivare “Riproduci in background”.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate scaricare l’ultima versione disponibile di Modalità di lettura per Android potete fare riferimento alla relativa pagina di APK Mirror (la trovate seguendo questo link). La versione 1.1. dell’app è disponibile qui.

L’applicazione può anche essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

